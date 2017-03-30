PerformansÄ±yla konuÅŸuluyor Fatih Terim'in zinde oluÅŸu ay yÄ±ldÄ±zlÄ± takÄ±ma yaradÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nda 3. kez gÃ¶rev yapan Fatih Terim, diÄŸer gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlere gÃ¶re galibiyet oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 54'e Ã§Ä±karttÄ±

Teknik direktör Abdullah AvcÄ±'nÄ±n yerine 2013'ün aÄŸustos ayÄ±nda göreve getirilen Terim, ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekipte, bir maçlÄ±k ilk deneyimi hariç, 3. dönemini yaÅŸÄ±yor. Fatih Terim, A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n 94 yÄ±llÄ±k tarihinde en fazla maça çÄ±kan teknik adam unvanÄ±nÄ±n açÄ±k ara sahibi bulunuyor. Türk Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n 94 yÄ±llÄ±k tarihinde 24'ü yerli, 18'i yabancÄ± toplam 42 teknik adam görev yaptÄ±. Terim, 133 müsabakayla, en yakÄ±n meslektaÅŸÄ± CoÅŸkun ÖzarÄ±'nÄ±n 79 maç önünde yer alarak, Türk futbol tarihine geçti. Ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± ekip, Terim yönetiminde yaptÄ±ÄŸÄ± toplam 133 maçta, 69 galibiyet, 35 beraberlik, 29 yenilgi alÄ±rken, 201 gol atÄ±p, kalesinde 132 gol gördü. A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± son 8 maçta 4 galibiyet alÄ±rken, sadece bir kez yenildi. Milliler, 3 müsabakayÄ± da beraberlikle tamamladÄ±.