Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemler

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta oynanacak maÃ§lar ve yÃ¶netecek hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre 26. hafta müsabakalarÄ±nÄ± yönetecek hakemler ÅŸunlar:
1 Nisan Cumartesi:
13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Mete Kalkavan
16.00 Aytemiz Alanyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: Hüseyin Göçek
19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m
19.00 Antalyaspor-Kayserispor: FÄ±rat AydÄ±nus
2 Nisan Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 OsmanlÄ±spor-Gaziantepspor: Halis Özkahya
19.00 BeÅŸiktaÅŸ-GençlerbirliÄŸi: Serkan ÇÄ±nar
19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali PalabÄ±yÄ±k
3 Nisan Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Adanaspor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu