Ana Sayfa | SPOR 30/03/2017 16:23

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemler

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SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu hafta oynanacak maÃ§lar ve yÃ¶netecek hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre 26. hafta müsabakalarÄ±nÄ± yönetecek hakemler ÅŸunlar:

1 Nisan Cumartesi:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol BaÅŸakÅŸehir: Mete Kalkavan

16.00 Aytemiz Alanyaspor-KasÄ±mpaÅŸa: Hüseyin Göçek

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent YÄ±ldÄ±rÄ±m

19.00 Antalyaspor-Kayserispor: FÄ±rat AydÄ±nus

2 Nisan Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 OsmanlÄ±spor-Gaziantepspor: Halis Özkahya

19.00 BeÅŸiktaÅŸ-GençlerbirliÄŸi: Serkan ÇÄ±nar

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Ali PalabÄ±yÄ±k

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu

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