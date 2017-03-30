Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. hafta maÃ§ programÄ± ve hakemler

Bu sezon baÅŸÄ±na kadar Galatasaray'da top koÅŸturan Emre Ã‡olak'Ä±n Ä°spanyol Deportivo kulÃ¼bÃ¼yle imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmeye gÃ¶re serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±