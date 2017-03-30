BeÅŸiktaÅŸâ€™ta GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ± aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rÃ¼yor

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 26. haftasÄ±nda GenÃ§lerbirliÄŸi ile mÃ¼cadele edecek olan siyah beyazlÄ± ekip karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na hÄ±z kesmeden devam etti

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda GençlerbirliÄŸi ile pazar günü oynayacaÄŸÄ± maçÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na bu akÅŸam yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Siyah-beyazlÄ±lar'da GençlerbirliÄŸi maçÄ± hazÄ±rlÄ±klarÄ± sürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ yönetiminde basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan antrenman kondisyon ve taktik çalÄ±ÅŸmasÄ±ydÄ±. Antrenman takÄ±m halinde sahada yapÄ±lan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ±, istasyon koÅŸularÄ± ve streching çalÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Top kontrolü, pas çalÄ±ÅŸmasÄ±, 5'e 2 çalÄ±ÅŸmasÄ± ve dar alanda kontrol pas çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±.Antrenman duran top organizasyonlarÄ±, yarÄ±m sahada yapÄ±lan çift kale taktik maçÄ± ve ÅŸut çalÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.Öte yandan Caner Erkin takÄ±mdan ayrÄ± bireysel olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürdü.BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n saat 11.00 de basÄ±na kapalÄ± yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.