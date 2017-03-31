Ana Sayfa | SPOR 31/03/2017 11:00

EczacÄ±baÅŸÄ± Ã‡anakkale Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EczacÄ±baÅŸÄ± Ã‡anakkale Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EczacÄ±baÅŸÄ± bugÃ¼n Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Ã‡anakkale Belediyespor ile rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± yapacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play off maçÄ±nda Çanakkale Belediyespor, EczacÄ±baÅŸÄ±'nÄ±n sahasÄ±na konuk olacak.  EczacÄ±baÅŸÄ± Spor Salonu'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak müsabakayÄ± NTV Spor naklen yayÄ±nlayacak. Önceki maçÄ± 3-1 yenen EczacÄ±baÅŸÄ± bu Ä°ki maçÄ± da yenerse yarÄ± finale yükselecek. PuanlarÄ±n eÅŸitliÄŸi durumunda tur atlayanÄ± altÄ±n set belirleyecek. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Ã¶mer rÄ±za

TÃ¼rk futbolcu Ä°ngiltere takÄ±mÄ± Letron Orient'Ä±n baÅŸÄ±na getirildi

Daha Ã¶nce Ä°ngiltere takÄ±mÄ± Letron Orient'Ä±n yardÄ±mcÄ± atrenÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yapan Ã–mer RÄ±za, Danny Webb'in istifasÄ±ndan sonra takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§ti

Real Madrid FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Real Madrid FenerbahÃ§e maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

THY Ligi 29. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e, Real Madrid'in sahasÄ±na konuk olacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Galatasaray Odeabank Baskonia maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Odeabank Baskonia maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Odeabank, THY Ligi'nde Baskonia maÃ§Ä± ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...