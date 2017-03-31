EczacÄ±baÅŸÄ± Ã‡anakkale Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

EczacÄ±baÅŸÄ± bugÃ¼n Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Ã‡anakkale Belediyespor ile rÃ¶vanÅŸ maÃ§Ä± yapacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde play off maçÄ±nda Çanakkale Belediyespor, EczacÄ±baÅŸÄ±'nÄ±n sahasÄ±na konuk olacak. EczacÄ±baÅŸÄ± Spor Salonu'nda saat 16.00'da baÅŸlayacak müsabakayÄ± NTV Spor naklen yayÄ±nlayacak. Önceki maçÄ± 3-1 yenen EczacÄ±baÅŸÄ± bu Ä°ki maçÄ± da yenerse yarÄ± finale yükselecek. PuanlarÄ±n eÅŸitliÄŸi durumunda tur atlayanÄ± altÄ±n set belirleyecek.