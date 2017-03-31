FIFA aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ± aÃ§Ä±kladÄ± TÃ¼rk Milli takÄ±mÄ±nÄ±n ÅŸansÄ± arttÄ±

2026 DÃ¼nya KupasÄ± iÃ§in 48 takÄ±mÄ±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan FIFA, Avrupa'nÄ±n kontenjanÄ±nÄ± 13'ten 16'ya yÃ¼kseltmesiyle TÃ¼rkiye'nin turnuvaya katÄ±lma ÅŸansÄ± arttÄ±rdÄ±

FIFA'nÄ±n 2026 Dünya KupasÄ± için aldÄ±ÄŸÄ± karar Türkiye'nin katÄ±lma ÅŸansÄ±nÄ± da arttÄ±rdÄ±. FIFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre FIFA BaÅŸkanÄ± Gianni Infantino ve 6 konfederasyon baÅŸkanÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Ä°sviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen toplantÄ±da, 2026 Dünya KupasÄ± için kÄ±talarÄ±n kontenjanlarÄ± konusunda uzlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±. Dünya KupasÄ± tarihinde takÄ±m sayÄ±sÄ±nÄ±n ilk kez 48'e çÄ±kacaÄŸÄ± 2026'daki turnuvaya, Avrupa Futbol FederasyonlarÄ± BirliÄŸinden (UEFA) 16, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) 9, Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) 8, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) 6'ÅŸar, Okyanusya Futbol Konfederasyonundan (OFC) bir ülkenin katÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

AVRUPA 13'TEN 16'YA, AFRÄ°KA 5'TEN 9'A YÜKSELDÄ°

Bu kararla Avrupa'nÄ±n kontenjanÄ± 13'ten 16'ya yükselmiÅŸ oldu. Afrika'dan 5 yerine 9, Asya'dan 4 veya 5 yerine 8 ülke Dünya KupasÄ±'na katÄ±labilecek. Güney Amerika kontenjanÄ± 4 ya da 5'ten 6'ya, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler kontenjanÄ± da 3 veya 4'ten 6'ya çÄ±karÄ±ldÄ±. Mevcut sistemde play-off'larÄ± geçemediÄŸi takdirde Dünya KupasÄ±'na takÄ±m gönderemeyen Okyanusya'nÄ±n kontenjanÄ± ise bir ülkeyle sabitlendi.

SON 2 KONTENJAN Ä°ÇÄ°N PLAY-OFF MAÇLARI OYNANACAK

Dünya KupasÄ± için kalan 2 kontenjanÄ±n sahibi, 6 ülkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilecek play-off maçlarÄ±yla belli olacak. UEFA dÄ±ÅŸÄ±ndaki 5 konfederasyondan birer ve ev sahibi ülkenin konfederasyonundan bir ülke, play-off'lara katÄ±lacak. Play-off'larda, FIFA dünya sÄ±ralamasÄ±nda rakiplerinin üstünde yer alan 2 ülke, seribaÅŸÄ± olarak ilk turu maç yapmadan geçecek. SeribaÅŸÄ± ülkeler, diÄŸer 4 ülke arasÄ±nda oynanacak maçlarÄ±n galipleriyle Dünya KupasÄ±'na katÄ±labilmek için karÅŸÄ±laÅŸacak.