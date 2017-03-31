RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber A Milli takÄ±mÄ± direktÃ¶rÃ¼ Fatih Terim'i yerden yere vurdu

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan efsane kaleci RÃ¼ÅŸtÃ¼ ReÃ§ber, Fatih Terim'in futbolu bÄ±rakmasÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Åžalom Gazetesi'ne röportaj veren Türk futbolunun efsane isimlerinden RüÅŸtü Reçber, Milli TakÄ±mlar Futbol Direktörü Fatih Terim hakkÄ±nda zehir zemberek açÄ±klamalar yaparken Türkiye Futbol Federasyonu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na da aday olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

"TERÄ°M FUTBOLDAN UZAKLAÅžMALI"

Fatih Terim'i son zamanlarda baÅŸarÄ±sÄ±z mÄ± buluyorsunuz?

Kesinlikle baÅŸarÄ±sÄ±z. Åžahsen futboldan uzaklaÅŸmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Türk futbolundan uzaklaÅŸmalÄ±, elini ayaÄŸÄ±nÄ± çekmeli artÄ±k. YaptÄ±ÄŸÄ± her iÅŸe saygÄ± göstermek, deÄŸer vermek lazÄ±m ama herkesin bir dönemi vardÄ±r. Herkesin ne zaman bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± iyi bilmesi lazÄ±m.

"RIDVAN DÄ°LMEN OLMAZSA TFF'YE ADAYIM!"

RÄ±dvan Dilmen adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. O olmazsa ben koyacaÄŸÄ±m adaylÄ±ÄŸÄ±mÄ± zaten. Seçiliriz veya seçilmeyiz ama neden bunu yapmak zorundayÄ±z biliyor musun? Yeni nesiller için. YarÄ±n bana ÅŸunu soracaklar: RüÅŸtü Reçber futbol oynarken ülke futboluna hizmet ettin ama futbol bittikten sonra neden yoksun? Neden bu kötü gidiÅŸe karÅŸÄ± mücadele etmedin? "Ettim" diyebilmek istiyorum. O yüzden Fatih Terim ve onun gibi 3-5 ismin daha ülke futbolundan çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini söylüyorum. Onun için mücadele ediyorum."