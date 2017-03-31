Ä°ran KadÄ±n Bilardo TakÄ±mÄ±'na tÃ¼m mÃ¼sabakalardan men cezasÄ± iÅŸte nedeni

Ã‡in'deki turnuvada mÃ¼cadele eden Ä°ran Bilardo KadÄ±n takÄ±mÄ±na federasyon giydikleri kÄ±yafetlerin Ä°slami giyim kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸu iÃ§in ceza verdi

Ä°ran Bilardo Federasyonu, Çin'de yapÄ±lan serbest bilardo maçlarÄ±na katÄ±lan kadÄ±n sporcularÄ± Ä°slami giyim kurallarÄ±na aykÄ±rÄ± giyindikleri için bir yÄ±l boyunca ülke içi ve dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan tüm müsabakalardan men ettiÄŸini bildirdi. Geçen ay da Ä°ran Satranç Federasyonu, benzer gerekçeyle 18 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n satranç oyuncusu Dorsa DerehÅŸani'yi tüm müsabakalardan men edip, milli takÄ±mdan ihraç etmiÅŸti.