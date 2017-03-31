BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminden Ekrem DumanlÄ± ihracÄ±yla ilgili ÅŸok aÃ§Ä±klama

Galatasaray'dan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r ve Arif Erdem'in ihracÄ±ndan sonra gÃ¼ndeme gelen Ekrem DumanlÄ±'nÄ±n da ihracÄ±yla ilgili BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Genel Sekreteri Ahmet Ãœrkmezgil de aÃ§Ä±klamada bulundu

BeÅŸiktaÅŸ Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, FETÖ soruÅŸturmasÄ± nedeniyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olan Ekrem DumanlÄ±'nÄ±n kulüpten ihraç edildiÄŸini söyledi. Siyah-beyazlÄ± kulübün son dönemde Ekrem DumanlÄ±'yÄ± ihraç edip etmemesiyle alakalÄ± çÄ±kan tartÄ±ÅŸmalara Ahmet Ürkmezgil yanÄ±t verdi. FETÖ üyesi olan Ekrem DumanlÄ±'nÄ±n uzun zaman önce BeÅŸiktaÅŸ Kulübü'nden ihraç edildiÄŸini dile getiren Ürkmezgil, "Ekrem DumanlÄ±'nÄ±n ihraç süresi hakkÄ±nda detaylÄ± bilgi veremeyeceÄŸim ancak onlarÄ± kulüpten ihraç edeli uzun zaman oldu. MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel kurulda da gündeme gelmesi gibi bir durum yok zaten bu isim kulüpten ihraç edilmiÅŸ bir isim" dedi.