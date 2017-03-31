Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'e en sert tepki VatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±n

Eski GenÃ§lik ve Spor Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yunus AkgÃ¼l, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lan Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r iÃ§in sert eleÅŸtirilerde bulundu

Eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulübün olaylÄ± bir ÅŸekilde ihraç ettiÄŸi Hakan Åžükür ve Arif Erdem hakkÄ±nda açtÄ± aÄŸzÄ±nÄ± yumdu gözünü. Hiçbir ÅŸampiyonluÄŸun, hiçbir sportif baÅŸarÄ±nÄ±n vatan vatan ve bekasÄ±ndan daha önemli olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi yazÄ±sÄ±nda, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Vatana ihanetin mazereti olmadÄ±ÄŸÄ± gibi, affÄ± da olamaz. FETÖ'nün, bu milletin baÅŸÄ±na bombalar yaÄŸdÄ±ran, tankla üzerinden geçen bir terör örgütü olduÄŸu 15 Temmuz gecesiyle tescillenmiÅŸken; din-vatan-millet kutsalÄ±na, Türkiye'ye düÅŸman bu yapÄ±nÄ±n yanÄ±nda yer alan ve almaya devam edenlerin, geçmiÅŸte Türkiye adÄ±na attÄ±klarÄ± her gol, kaldÄ±rdÄ±klarÄ± her kupa, Türk milleti için artÄ±k yok hükmündedir. Ruhunu, FETÖ terör elebaÅŸÄ±sÄ± meczup din ve vatan düÅŸmanÄ±na adamÄ±ÅŸ hepimizin bildiÄŸi ÅŸahsÄ±n, 'Devlet Üstün Hizmet MadalyasÄ±' derhal geri alÄ±nmalÄ±dÄ±r" diyen Akgül, "VatansÄ±zlÄ±k ve gurbet, linçten daha büyük bir ceza olsa da yetmez, yetmez, yetmez... Ä°hraç veya üyelikten atÄ±lmak da yetmez... VatandaÅŸlÄ±ktan da atÄ±lmalÄ±dÄ±r" sözlerini kullandÄ±.