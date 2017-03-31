Ana Sayfa | SPOR 31/03/2017 18:42

EskiÅŸehir'de forma giyen Ä°spanyol oyuncu ÅŸike yapmakla suÃ§lanÄ±yor

Jordi Figueras

EskiÅŸehir'de forma giyen futbolcu Jordi Figueras'a Real Betis'te oynadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemde teÅŸvik primi almak iÃ§in ÅŸike yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 2 yÄ±l hapis isteniyor

GeçtiÄŸimiz sezon EskiÅŸehirspor formasÄ± giyen Ä°spanyol futbolcu Jordi Figueras ÅŸike yapmakla suçlanÄ±yor. Real Betis'te oynadÄ±ÄŸÄ± dönemde teÅŸvik primi almak ve bir maçÄ± satmak iddiasÄ± ile Figueras hakkÄ±nda 2 yÄ±l hapis cezasÄ± ve 1 milyon 950 bin Euro para cezasÄ± istendi. Ä°ddianameye göre ÅŸu anda Almanya ikinci liginde Karlsruhe formasÄ±nÄ± giyen Figueras ve o zamanki iki takÄ±m arkadaÅŸÄ± 4-3 galip geldikleri Vallodolid maçÄ±nda kiÅŸi baÅŸÄ±na 400 bin Euro teÅŸvik primi aldÄ±. AynÄ± üçlü Real Betis'in Osasuna'ya 2-1 yenildiÄŸi maçta ise ÅŸike yapmakla suçlanÄ±yor.Åžike davasÄ±nda beÅŸi futbolcu olmak üzere birçok kiÅŸi suçlanÄ±yor. Figueras yanÄ±nda suçlanan diÄŸer futbolcular halen Espanyol'un takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Sergio Garcia, Rayo Vallecano'lu Antonio Amaya, Betisli Jorge Molina ve Osasuna'nÄ±n eski kaptanÄ± Patxi Punal. DiÄŸer isimler ise eski yöneticiler. Åžike davasÄ±nda adÄ± geçen Osasuna ve Betis takÄ±mlarÄ± halen ikinci ligde oynuyor.

 

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