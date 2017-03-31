Ana Sayfa | SPOR 31/03/2017 20:58

FenerbahÃ§e kafilesine KarabÃ¼k'te taraftar ÅŸoku

fenerbahÃ§e taraftarÄ±

YarÄ±n akÅŸam KarabÃ¼kspor deplasmanÄ±na konuk olacak olan FenerbahÃ§e takÄ±mÄ±, KarabÃ¼k'te taraftarÄ± tarafÄ±ndan protestoyla karÅŸÄ±landÄ±

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Kardemir Karabükspor'a konuk olacak olan Fenerbahçe, Karabük'e geldi. Fenerbahçe, taraftarÄ± tarafÄ±ndan Karabük'te protestoyla karÅŸÄ±landÄ±.ÖÄŸle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan sarÄ±-lacivertli ekip, kara yolu ile Karabük'ün Safranbolu ilçesine geldi.YaklaÅŸÄ±k 4 buçuk saat süren yolculuÄŸun ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde konaklayacaÄŸÄ± otele gelen takÄ±mlarÄ±nÄ± bir grup taraftar protestolar eÅŸliÄŸinde karÅŸÄ±ladÄ±. TakÄ±mÄ±n otele giriÅŸine kadar taraftarlar yönetimi istifaya davet ederek protesto etti.

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