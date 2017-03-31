FransÄ±z polisi Olympique Lyon BeÅŸiktaÅŸ maÃ§Ä± Ã¶ncesi alarmda

UEFA Avrupa Ligi'nde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek olan Olympique Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda oynanacak maÃ§ iÃ§in gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±lacak

Olympique Lyon ve BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±nda oynanacak olan karÅŸÄ±laÅŸmaya çok az bir zaman kaldÄ±. Mücadeleyi 20 bine yakÄ±n BeÅŸiktaÅŸlÄ± seyircinin de statta izleyecek olmasÄ± ise beraberinde bir dizi sÄ±kÄ± güvenlik önlemlerini beraberinde getireceÄŸe benziyor. Lyon’da yerel bir televizyon olan TLM TV’nin stad yakÄ±nlarÄ±nda maç günü emniyet sorunlarÄ± temalÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± röportajlar ilgi çekti. StadÄ±n bulunduÄŸu Decines banliyösünün “Küçük Ermenistan” olarak bilindiÄŸini söyleyen TLM, buradan yola çÄ±karak Ermeniler ve Türkler arasÄ±nda “sorun yaÅŸanabileceÄŸini” dile getirdi.

YAKLAÅžIK 50 BÄ°N TÜRK 100 BÄ°N ERMENÄ° YAÅžIYOR

Lyon ve civarÄ±nda Türk ve Ermeni vatandaÅŸlarÄ±n çok sayÄ±da olmasÄ± FransÄ±z polisini de alarma geçirdi. TLM TV’nin dikkat çektiÄŸi konu ve endiÅŸelerin aksine ise Lyon’da yaÅŸayan iÅŸletmeci Türkler oldukça rahat. Sorun yaÅŸanabileceÄŸine dair en güzel cevabÄ± stada yakÄ±n restorantÄ± olan Mehmet Demir verdi. Senelerdir bu restorantÄ± iÅŸlettiÄŸini söyleyen Demir, 2016 senesinde Avrupa milletler turnuvasÄ±nda 4 maçÄ±n Lyon’da oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bugüne kadar hiç sorun yaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederken; “MüÅŸterilerimizin %30-40’Ä± Ermeni asÄ±llÄ±. Dost içerisinde yaÅŸÄ±yoruz. Hatta bazÄ± Ermeni dostlarÄ±mÄ±z birer “BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±”. maçÄ± da seyretmeye BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± olarak gelecekler.” dedi. Ä°ÅŸ anlaÅŸmalarÄ± yapmak için Lyon’da bulunduÄŸunu söyleyen HacÄ± Kaya ise maçÄ±n bir dostluk havasÄ±nda geçmesini temenni etti ve Türkiye’de hangi takÄ±mÄ± tutarlarsa tutsunlar bu maçta herkesin Türkiye’nin arkasÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.