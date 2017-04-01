ParmaÄŸÄ± ortadan ikiye ayrÄ±ldÄ± yine de oyundan Ã§Ä±kmadÄ±

Hertha Berlin ve Hoffenheim takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki karÅŸÄ±laÅŸmada futbolcu Sandro Wagner'in parmaÄŸÄ± feci ÅŸekilde kÄ±rÄ±ldÄ±

Bundesliga'da Hertha Berlin'in Hoffenheim'Ä± konuk ettiÄŸi maçta konuk ekibin oyuncusu Sandro Wagner, Vedat Ibisevic'le çarpÄ±ÅŸtÄ±. Yere kontrolsüz ÅŸekilde düÅŸen Alman futbolcu sol iÅŸaret parmaÄŸÄ±ndan feci ÅŸekilde kÄ±rÄ±ldÄ±. Uzun süre acÄ± içinde kÄ±vranan 29 yaÅŸÄ±ndaki forvet oyuna devam etti.

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Alman rejisinin ekrana getirdiÄŸi Wagner'in parmaÄŸÄ±nÄ±n durumu izleyenleri ÅŸok etti. Saha kenarÄ±nda tedavisi yapÄ±ldÄ±ktan sonra karÅŸÄ±laÅŸmaya devam eden Wagner'in takÄ±mÄ± maçÄ± deplasmanda Kramaric(2) ve Niklas Süle'nin golleriyle 3-1 kazanmasÄ±nÄ± bildi. Hertha Berlin'in tek golünü Pekarik kaydetti.