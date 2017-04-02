FenerbahÃ§e TOFAÅž maÃ§Ä± ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi kanalda

FenerbahÃ§e, bugÃ¼n TOFAÅž'Ä± Ãœlker Sports Arena'da aÄŸÄ±rlayacak. Peki maÃ§, saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan seyredilecek. Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar....

Spor Toto Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçÄ±nda TOFAÅž, bugün saat 19.00'da Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadeleyi AytuÄŸ Ekti, Alper Özgök ve Serhat Büker hakem üçlüsü yönetecek. KarÅŸÄ±laÅŸma Ntvspor'dan canlÄ± olarak ekranlara gelecek. Ligde geçen hafta sahasÄ±nda Trabzonspor Medical Park'a 89-79 maÄŸlup olan TOFAÅž play-off yolunda rakipleriyle arasÄ±ndaki farkÄ± kapatamadÄ±. Mavi BeyazlÄ±lar ligin ilk yarÄ±sÄ±nda Fenerbahçe'yi Bursa'da 81-72 maÄŸlup etmiÅŸti.