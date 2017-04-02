Ana Sayfa | SPOR 02/04/2017 13:46

YanlÄ±ÅŸ tedavi sonrasÄ± bÃ¶breÄŸini kaybetmiÅŸti Ã¼nlÃ¼ oyuncudan mesaj var

klasnic

Formu yÃ¼ksek ve baÅŸarÄ±lÄ± bir futbolcu iken yanlÄ±ÅŸ tedavi sonrasÄ± bÃ¶breÄŸini kaybeden eski HÄ±rvat milli futbolcu Ivan Klasnic, Werder Bremen'in doktorlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Eski HÄ±rvat milli futbolcu Ivan Klasnic, bir dönem formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Alman temsilcisi Werder Bremen'in eski doktorlarÄ± Götz Dimanski ile Manju Guha'na açtÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazanmasÄ± sonucu mahkeme oyuncuya 100 bin Euro tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme Heyeti BaÅŸkanÄ± Clemens Bolay, doktor Dimanski'nin Klasnic'in böbreÄŸini kaybetmekten sorumlu olduÄŸunu, diÄŸer doktor Guha'nÄ±n ise aÄŸÄ±r tedavi hatalarÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Klasnic, böbreklerindeki rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± geç fark ettikleri ve sonrasÄ±nda kendisine yanlÄ±ÅŸ tedavi uyguladÄ±klarÄ± gerekçesiyle doktorlara 2008'de dava açmÄ±ÅŸtÄ±. Daha önce annesinden aldÄ±ÄŸÄ± böbrek doku uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±, ardÄ±ndan babasÄ±ndan nakledilen böbrek ise kanÄ± yeterince temizlemediÄŸi gerekçesiyle Klasnic'i saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸturamamÄ±ÅŸtÄ±.

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