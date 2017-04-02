Ana Sayfa | SPOR 02/04/2017 14:15

Galatasaray Real Madrid'te oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in harekete geÃ§ti

pepe galatasaray

GalatasaraylÄ± teknik adam Igor Tudor'un isteÄŸi Ã¼zerine 10 yÄ±ldÄ±r Real Madrid'te forma giyen Pepe ile transfer anlaÅŸmasÄ± iÃ§in koltuÄŸa oturulacak

Thomas Ujfalusi'nin savunmadaki boÅŸluÄŸunu yÄ±llardÄ±r dolduramayan Galatasaray, Igor Tudor'un lider özellikli bir stoper istemesi sonrasÄ± Real Madrid formasÄ±nÄ± ünlü yÄ±ldÄ±z Pepe'nin peÅŸine düÅŸtü. Sezon sonunda Real Madrid'le sözleÅŸmesi sona erecek olan 34 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli futbolcu takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Galatasaray'Ä±n hem Pepe hem de menajeriyle görüÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Yönetim iki yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± tecrübeli yÄ±ldÄ±zla ilk görüÅŸmeden olumlu sonuç aldÄ±. Fakat Pepe'nin yÄ±llÄ±k 4 milyon Euro ve 4 milyon Euro da imza parasÄ± istediÄŸi öÄŸrenildi.(Takvim)

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
kenan sofuoÄŸlu

Kenan SofuoÄŸlu Ä°spanya'daki dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nda Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda yarÄ±ÅŸan Kenan SofuoÄŸlu, geÃ§irdiÄŸi kaza nedeniyle yÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getirdi. SofuoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±yor iddialarÄ±na jet yanÄ±t

FenerbahÃ§e baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, haberlerde Ã§Ä±kan 'Ã§ok yoruldum, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±yorum' iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Mersin Ä°dmanyurdu futbolcularÄ±

Mersin Ä°dmanyurdu futbolcularÄ±ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan protesto

Mersin Ä°dmanyurdu futbolcularÄ± yÃ¶netimin maaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¶dememesi Ã¼zerine ÅžanlÄ±urfaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan formalarÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±p orta sahaya bÄ±raktÄ±lar