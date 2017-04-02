Galatasaray Real Madrid'te oynayan yÄ±ldÄ±z futbolcu iÃ§in harekete geÃ§ti

GalatasaraylÄ± teknik adam Igor Tudor'un isteÄŸi Ã¼zerine 10 yÄ±ldÄ±r Real Madrid'te forma giyen Pepe ile transfer anlaÅŸmasÄ± iÃ§in koltuÄŸa oturulacak

Thomas Ujfalusi'nin savunmadaki boÅŸluÄŸunu yÄ±llardÄ±r dolduramayan Galatasaray, Igor Tudor'un lider özellikli bir stoper istemesi sonrasÄ± Real Madrid formasÄ±nÄ± ünlü yÄ±ldÄ±z Pepe'nin peÅŸine düÅŸtü. Sezon sonunda Real Madrid'le sözleÅŸmesi sona erecek olan 34 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli futbolcu takÄ±mdan ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Galatasaray'Ä±n hem Pepe hem de menajeriyle görüÅŸmelere baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Yönetim iki yÄ±llÄ±k sözleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± tecrübeli yÄ±ldÄ±zla ilk görüÅŸmeden olumlu sonuç aldÄ±. Fakat Pepe'nin yÄ±llÄ±k 4 milyon Euro ve 4 milyon Euro da imza parasÄ± istediÄŸi öÄŸrenildi.(Takvim)