Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±yor iddialarÄ±na jet yanÄ±t

FenerbahÃ§e baÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, haberlerde Ã§Ä±kan 'Ã§ok yoruldum, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakÄ±yorum' iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±

Fenerbahçe BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±na yönelik çÄ±kan haberleri yalanlayarak sarÄ± lacivertli takÄ±mÄ±n resmi sitesinden resmi açÄ±klamada bulundu. "Kulübümüzün Mart ayÄ± dergisinde yer alan yazÄ±mda kulübümüz ve gelecek ile ilgili düÅŸüncelerimi açÄ±kça belirttim. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda konuyla ilgili, haberi yapanlar dahil hiçbir basÄ±n mensubu ve hiç kimseyle konuÅŸmadÄ±m. AyrÄ±ca, haber içeriÄŸinde yer alan sponsorlukla ilgili de hiç kimseyle konuÅŸmadÄ±m. Bahse konu gazeteler, söz konusu yalan haberlerle kime ve neye hizmet etmektedir?Söz konusu haberler yalandÄ±r, kamuoyuna duyurulur. Aziz YILDIRIM Fenerbahçe Spor Kulübü BaÅŸkanÄ±"