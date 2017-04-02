Ana Sayfa | SPOR 02/04/2017 15:01

Kenan SofuoÄŸlu Ä°spanya'daki dÃ¼nya ÅŸampiyonasÄ±nda Ã¶lÃ¼mden dÃ¶ndÃ¼

kenan sofuoÄŸlu

DÃ¼nya Supersport ÅžampiyonasÄ±'nda yarÄ±ÅŸan Kenan SofuoÄŸlu, geÃ§irdiÄŸi kaza nedeniyle yÃ¼rekleri aÄŸÄ±zlara getirdi. SofuoÄŸlu'nun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±

Dünya Supersport ÅžampiyonasÄ±'na katÄ±lmak için Ä°spanya'ya giden Türk motosikletçi Kenan SofuoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± kaza nedeniyle yarÄ±ÅŸÄ± tamamlayamadÄ±.SakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle sezonun ilk 2 etabÄ±nda mücadele edemeyen Kawasaki Puccetti takÄ±mÄ±ndan Kenan SofuoÄŸlu, çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk yarÄ±ÅŸa ikinci sÄ±radan baÅŸladÄ±.Bitime 9 tur kala 4'üncülükte bulunduÄŸu sÄ±rada önünde düÅŸen GRT Yamaha takÄ±mÄ±nÄ±n Ä°talyan pilotu Federico Caricasulo'ya takÄ±lan Kenan SofuoÄŸlu, motosikletinden düÅŸerek yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Motosikletinin kendisine bir nevi siper olmasÄ±, çok kötü sonuçlanacak bir kazanÄ±n da önüne geçmiÅŸ oldu. SaÄŸlÄ±k kontrolünden geçen Red Bull sporcusu Kenan SofuoÄŸlu'nun durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.

 

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