Ana Sayfa | SPOR 02/04/2017 16:20

BeÅŸiktaÅŸ GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± maÃ§ta hangi oyuncular forma giyecek

beÅŸiktaÅŸ genÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±

BeÅŸiktaÅŸ bu akÅŸam SÃ¼per Ligâ€™de 10. sÄ±rada yer alan GenÃ§lerbirliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte maÃ§la ilgili detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, GençlerbirliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±laya gelecek. Rakibini Vodafone Arena'da konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, maçta önemli bir seri yakalamak istiyor.  KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk düdüÄŸünü Serkan ÇÄ±nar çalacakken, Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Cem HanoÄŸlu ise yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yapacak. Futbolseverler BeÅŸiktaÅŸ-GençlerbirliÄŸi maçÄ±nÄ± beIN Sports 1'den canlÄ± izleyebilecekler.

Muhtemel 11'ler

BeÅŸiktaÅŸ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano Correira, Atiba Hutchinson, OÄŸuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Cenk Tosun

GençlerbirliÄŸi: Johannes Hopf, Sergey Politevich, Luccas Claro, Ahmet OÄŸuz, UÄŸur Çiftçi, Abdul Khalili, Murat Duruer, Selçuk Åžahin, AydÄ±n Karabulut, Serdar Gürler, Vedat Muriqi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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