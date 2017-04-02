Topu yÃ¼zÃ¼yle kurtardÄ± BeÅŸiktaÅŸlÄ± Fabri taraftarlarÄ± Ã§ok korkuttu

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Ä°spanyol kalecisi Fabricio, UÄŸur Ã‡iftÃ§i'nin 34. dakikada Ã§ektiÄŸi ÅŸutu yÃ¼zÃ¼yle kurtarÄ±nca yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. GÃ¶zÃ¼nÃ¼n morardÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylenen kaleci oyundan Ã§Ä±ktÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, GençlerbirliÄŸi ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. MaçÄ±n 34. dakikasÄ±nda yaÅŸanan bir pozisyonda kaleci Fabri sakatlandÄ± ve BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlarÄ± korkuttu. Uzun süre yerden kalkamayan tecrübeli kaleci, UÄŸur Çiftçi'nin 34. dakikada çektiÄŸi ÅŸutta topu yüzüyle kurtardÄ± ve gol olmasÄ±nÄ± engelledi. Daha sonra sakatlÄ±k geçiren ve 3 dakikaya yakÄ±n yerde kalan Fabricio'nun gözü morardÄ± ve ÅŸiÅŸlik meydana geldi. Ä°spanyol kaleci, oyundan çÄ±karken tribünler baÅŸarÄ±lÄ± eldivene tezahüratlarda bulundu. Oyundan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için üzgün olan Fabri'nin yerine 43. dakikada oyuna Tolga Zengin oyuna dahil oldu.