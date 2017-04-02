BeÅŸiktaÅŸ GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§ sonucu 3 0

Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ SÃ¼per Lig karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ rakibi GenÃ§lerbirliÄŸi'ni 3-0 yenerek, 3 puanÄ± hanesine yazdÄ±rdÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ, GençlerbirliÄŸi'ni Vodafone Arena'da konuk etti. MaçÄ±n 45+5 dakikasÄ±nda OÄŸuzhan Özyakup'un, 61'de Talisca'nÄ±n ve 86'da ise Babel'in isabetli golüyle siyah beyazlÄ± takÄ±m rakibini 3-0 maÄŸlup etti.

FABRI MAÇI YARIDA BIRAKTI

34. dakikada GençlerbirliÄŸi gole yaklaÅŸtÄ±. SaÄŸ taraftan gelen ortada Gökhan Gönül'ün kafayla uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi top, UÄŸur Çiftçi'nin önünde kaldÄ±. Bu futbolcunun vuruÅŸunda, kaleci Fabri'nin yüzüne çarpan top kornere çÄ±ktÄ±. Gözü ÅŸiÅŸen Ä°spanyol kaleci oyuna devam edemedi ve yerini Tolga Zengin'e bÄ±raktÄ±.

PERDEYÄ° OÄžUZHAN AÇTI

45+5. dakikada siyah beyazlÄ± 1-0 öne geçti. Soldan Quaresma'nÄ±n ortasÄ±nda Babel, topu altÄ±pas içinde kontrol ettikten sonra müsait durumdaki OÄŸuzhan Özyakup'un önüne bÄ±raktÄ±. OÄŸuzhan Özyakup sol çaprazdan net bir vuruÅŸla golü buldu.Ä°kinci yarÄ±da konuk takÄ±m 48. dakikada gole yaklaÅŸtÄ±. KullanÄ±lan kornerde Muric'in kafa vuruÅŸunda Tolga gole izin vermedi. Bu pozisyondan sonra kontrolü ele alan siyah beyazlÄ±lar, 2. golü de buldu. 61. dakikada kullanÄ±lan serbest vuruÅŸta Talisca farkÄ± ikiye çÄ±kardÄ±. BrezilyalÄ± yÄ±ldÄ±z, böylece ligdeki 8. golüne imza atmÄ±ÅŸ oldu. Golden sonra çok rahat bir tempoda oynayan beÅŸiktaÅŸ, 86. dakikada iyice rahatladÄ±. Babel kendi getirdiÄŸi topa muhteiem vurdu ve skoru 3-0'a getiren isim oldu. Babel böylece karÅŸÄ±laÅŸmada asitsin ardÄ±ndan sonra golü de kaydetmiÅŸ oldu. MaçÄ± 3-0 kazanan BeÅŸiktaÅŸ, puanÄ±nÄ± 58'e yükselterek bitime 8 hafta kala en yakÄ±n rakibi Medipol BaÅŸakÅŸehir ile aradaki farkÄ± 5'e çÄ±kardÄ±. Son 5 deplasman maçÄ±nÄ± kaybeden Ümit Özat'Ä±n takÄ±mÄ± ise 32 puanda kaldÄ±.

MAÇTAN CANLI DAKÄ°KALAR

90

KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi.

88

BeÅŸiktaÅŸ'ta Atiba çÄ±ktÄ±. Necip Uysal oyunda...

87

GençlerbirliÄŸi'nin santrasÄ±yla oyun tekrar baÅŸladÄ±.

86

BeÅŸiktaÅŸ, Babel ile farkÄ± 3'e çÄ±karttÄ±. HollandalÄ± futbolcu ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol çaprazÄ±ndan sert bir vuruÅŸla skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

83

BeÅŸiktaÅŸ'ta Ricardo Quaresma'nÄ±n yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

80

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sol kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± kornerde Quaresma ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Serdar uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

77

Topla oynama oranlarÄ±: BeÅŸiktaÅŸ %65-%35 GençlerbirliÄŸi

74

BeÅŸiktaÅŸ, Cek ile 3. gole çok yaklaÅŸtÄ±. Talisca'nÄ±n ara pasÄ±nda Cenk, penaltÄ± noktasÄ± üzerinden sert vurdu. Hopf son anda kornere gönderdi.

73

Quaresma'nÄ±n sol çaprazdan ÅŸutunda top üstten auta gitti.

70

Babel saÄŸ kanattan ortaladÄ±. kale sahasÄ± önünde Quaresma'nÄ±n kafa ÅŸutunda top yandan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

68

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

65

Quaersma, Ahmet OÄŸuz'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

64

Quaresma'nÄ±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nda Marcelo kale sahasÄ± içinden kafayla vurdu. Top az farkla auta gitti.

61

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n GençlerbirliÄŸi ceza yayÄ± önünden kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Talisca topu saÄŸ üst köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu.

60

Maçta son yarÄ±m saatik bölüme girildi. Voodafone Arena'da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸü devam ediyor.

58

Cenk Tosun'un ceza sahasÄ± içi sol çaprazÄ±ndan sert ÅŸutunu Hopf kornere çeldi.

57

GençlerbilriÄŸi'nde Ring çÄ±ktÄ±. Velikonja oyunda...

57

KarÅŸÄ±laÅŸma bu dakikalarda orta sahada yapÄ±lan karÅŸÄ±lÄ±klÄ± fauller nedeniyle sÄ±k sÄ±k duruyor.

55

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n GençlerbirliÄŸi ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± sebest vuruÅŸta Talisca'nÄ±n ortasÄ±nÄ± Ring karÅŸÄ±ladÄ±.

52

Talisca'nÄ±n penaltÄ± noktasÄ± üzerinden ÅŸutunda top üstten auta çÄ±ktÄ±.

48

Quaresma'nÄ±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ahmet OÄŸuz uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

46

GençlerbirliÄŸi'nde Claro'nun yerine Vedat Muriç oyunda...

46

Ä°kinci devre baÅŸladÄ±. Ä°kinci yarÄ±da

45

Ä°lk yarÄ± sona erdi.

45

BeÅŸiktaÅŸ, OÄŸuzhan ile golü buldu. Quaresma'nÄ±n sol kanattan ortasÄ±nda Babel, kale sahasÄ± önünde topu OÄŸuzhan'a indirdi. OÄŸuzhan sert bir vuruÅŸla skoru 1-0'a getiren golü kaydetti.

45

Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Marcelo istediÄŸi gibi vuramadÄ±.

45

Ä°lk devrenin sonuna 6 dakika ilave edildi.

43

BeÅŸiktaÅŸ'ta sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyuna devam edemeyen Fabri'nin yerine Tolga Zengin oyunda...

41

Fabri, teknik heyete oyuna devam edemeyeceÄŸini iÅŸaret etti.

40

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular GençlerbirliÄŸi yarÄ± alanÄ±nda paslaÅŸarak defansta boÅŸluk arÄ±yor.

38

AydÄ±n'Ä±n sol kanattan kullandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe atÄ±ÅŸÄ±nÄ± Marcelo uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

38

Fabri'nin tedavisi tamamlandÄ±. Ä°spanyol file bekçisi oyuna devam edebilecek.

35

UÄŸur'un ÅŸutunda yüzüne top çarpan Fabri sakatlÄ±k geçirdi. Ä°spanyol kalecinin tedavisi saha içinde yapÄ±lÄ±yor.

34

GençlerbirliÄŸi ataÄŸÄ±nda UÄŸur sol çaprazdan sert vurdu. Fabri son anda kornere çeldi.

33

Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda ön direkte Cenk Tosun'un kafa ÅŸutunda top auta çÄ±ktÄ±.

32

Bu dakikalarda iki takÄ±m da orta sahada çok sayÄ±da top kaybÄ± yapÄ±yor.

30

Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm golsüz eÅŸitlikle geçildi.

27

Cenk Tosun, Selçuk Åžahin'e yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

26

Quaresma'nÄ±n saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Talisca, kale sahasÄ± içinde Politevich'e faul yaptÄ±.

25

Talisca'nÄ±n ceza yayÄ± üzerinden sert ÅŸutunda top az farkla yandan auta çÄ±ktÄ±.

24

KarÅŸÄ±laÅŸmada bu dakikalarda tempo oldukça düÅŸük...

22

Claro'nun faulünden sonra BeÅŸiktaÅŸ teknik direktörü Åženol GüneÅŸ ile GençlerbirliÄŸi teknik direktörü Ümit Özat arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±.

21

Orta sahada Cenk Tosun'a faul yapan Claro sarÄ± kart gördü.

20

Topla oynama oranlarÄ±: BeÅŸiktaÅŸ %56-%44 GençlerbirliÄŸi

18

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Ricardo Quaresma ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Arka direkte Tosic'in kafa ÅŸutunda top üstten dÄ±ÅŸarÄ± gitti.

16

Quaresma'nÄ±n saÄŸ çaprazdan ÅŸutunda top yandan auta çÄ±ktÄ±.

15

BeÅŸiktaÅŸlÄ± futbolcular kendi yarÄ± alanÄ±nda hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

13

Cenk Tosun, ceza yayÄ± önünden sert vurdu. Hopf kurtardÄ±.

12

Gökhan Gönül'ün saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Claro uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±.

9

BeÅŸiktaÅŸ ataÄŸÄ±nda Cenk Tosun, ara pasÄ±yla Talisca'yÄ± ceza sahasÄ±nda topla buluÅŸturmak istedi. GençlerbirliÄŸi savunmasÄ±nda Claro, topu takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±na kazandÄ±rdÄ±.

8

GençlerbirliÄŸi bu dakikalarda BeÅŸiktaÅŸ yarÄ± alanÄ±nda baskÄ± kurmak istiyor.

6

GençlerbirliÄŸi'nin BeÅŸiktaÅŸ ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta AydÄ±n Karabulut'un ÅŸutunu Fabri kurtardÄ±.

3

GençlerbirliÄŸi'nde Khalili sakatlÄ±k geçirdi.

2

Talisca'nÄ±n uzun pasÄ±yla sol kanatta topla buluÅŸan Babel için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

1

KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

MAÇ ÖNCESÄ°

TakÄ±mlar seremoni için sahaya çÄ±ktÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 11'i: Fabri, Adriano, Dusko Tosic, Marcelo, Gökhan Gönül, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson, OÄŸuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel, Cenk Tosun

MAÇ ÖNCESÄ°

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yedekleri: Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Andreas Beck, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Gökhan Ä°nler, Demba Ba

MAÇ ÖNCESÄ°

GençlerbirliÄŸi'nin 11'i: Johannes Hopf, Ahmet OÄŸuz, UÄŸur Çiftçi, Luccas Claro, Sergey Politevich, AnÄ±l Karaer, Serdar Gürler, Jonathan Ring, AydÄ±n Karabulut, Selçuk Åžahin, Abdul Khalili

MAÇ ÖNCESÄ°

GençlerbirliÄŸi'nin yedekleri: Taha DemirtaÅŸ, Orhan Åžam, Bady, Kamal Issah, Murat Duruer, Vedat Muriqi, Etien Velikonja

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Siyah BeyazlÄ± ekipte Demba Ba da 18 kiÅŸilik maç kadrosunda yer alÄ±yor.

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BeÅŸiktaÅŸ, takipçisi Medipol BaÅŸakÅŸehir'in puan kaybettiÄŸi haftada rakibini yenerek puan farkÄ±nÄ± 5'e çÄ±kartmayÄ± hedefliyor.

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KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde BeÅŸiktaÅŸ 55 puanla lider,konuk GençlerbirliÄŸi ise 32 puanla 10. sÄ±rada yer alÄ±yor.

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Vodafone Arena'daki mücadelenin hakemi Serkan ÇÄ±nar...

MAÇ ÖNCESÄ°

Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile GençlerbirliÄŸi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geliyor.