Ana Sayfa | SPOR 03/04/2017 09:15

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Adanaspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray bu akÅŸam rakibi Adanaspor'u evinde konuk edecek

Galatasaray'da sarÄ± kart sÄ±nÄ±rÄ±nda bulunan oyuncular da dikkat çekiyor. Orta alanda görev yapan kaptan Selçuk Ä°nan ve Nigel de Jong'un yanÄ± sÄ±ra iyileÅŸen ve sahadakiyerini almasÄ± beklenen Eren Derdiyok da sÄ±nÄ±rda bulunan bir baÅŸka isim. Bu 3 futbolcu, bugün kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan BaÅŸakÅŸehir mücadelesinde forma giyemeyecek.

STAT: TT Arena

SAAT: 20:00

HAKEM: YaÅŸar Kemal UÄŸurlu

GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, De Jong (Tolga), Selçuk, Yasin, Sneijder, Podolski, Eren

ADANASPOR: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Halil Ä°brahim, Tevfik, Cem, Ahmet, Koman, Vinicius, Magaye

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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