Ana Sayfa | SPOR 03/04/2017 11:35

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Galatasaray'a yenilen takÄ±m koÃ§unu gece yarÄ±sÄ± kovdu

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Galatasaray'a oyun kaybeden kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n Yunan hocasÄ± George Dikeoulakos'un gÃ¶revine gece yarÄ±sÄ± 01.00'de son verdi

Fenerbahçe yönetimi, kadÄ±n basketbol takÄ±mÄ±nÄ±n Galatasaray'a 89-73'lük skorla yenilmesi üzerine Yunan coach George Dikeoulakos'un görevine son verdi.Rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda bir ara 14 sayÄ± farkla öne geçen sarÄ±-lacivertli takÄ±m, 16 sayÄ± fark yemekten kurtulamamÄ±ÅŸtÄ±. Fenerbahçe'de iki ÅŸampiyonluk yaÅŸayan coach Dikeoulakos'un maç gecesi 01.00'de kovulduÄŸu öÄŸrenildi.

 
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