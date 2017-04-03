Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Galatasaray'a yenilen takÄ±m koÃ§unu gece yarÄ±sÄ± kovdu

Galatasaray Odeabank, Muratbey UÅŸak ile bugÃ¼n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...