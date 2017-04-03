PSG'nin patronu hakem odasÄ±nÄ± basmak isteyince ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±

PSG'nin Monaco'yu 4-1 yendiÄŸi maÃ§Ä±n devre arasÄ±nda PSG'nin para babasÄ± Al-Khelaifi, hakemlerin odasÄ±na girmeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± engellendi

Fransa Lig KupasÄ± finalinde Paris Saint-Germain'in Monaco'yu 4-1 yendiÄŸi maçÄ±n devre arasÄ±nda ilginç bir olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.Ä°ddiaya göre, finale ev sahipliÄŸi yapan Parc OL Stadyumu'nda maçÄ± takip eden PSG BaÅŸkanÄ± Nasser Al-Khelaifi, ilk yarÄ±daki yönetiminden memnun kalmadÄ±ÄŸÄ± Frank Schneider ile konuÅŸmak için devre arasÄ±nda hakem odasÄ±na gitmek istedi. L'Equipe gazetesinde yer alan ve bir görgü tanÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ifadesine dayandÄ±rÄ±lan haberde Al-Khelaifi'nin bu teÅŸebbüsünde baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ±, zira yetkililerin hakem odasÄ±na giden yolu kapattÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. PSG'nin KatarlÄ± sahibinin özellikle maçÄ±n 30. dakikasÄ±nda Angel Di Maria ile Monaco savunmacÄ±sÄ± Jemerson arasÄ±nda yaÅŸanan pozisyona sinirlendiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°kili mücadelenin ardÄ±ndan yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada Jemerson, Di Maria'yÄ± iterek yere düÅŸürmüÅŸ, ancak hakem BrezilyalÄ± oyuncuya herhangi bir kart göstermemiÅŸti.