Ana Sayfa | SPOR 03/04/2017 16:40

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

Galatasaray Adanaspor

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray rakibi Adanaspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak

Galatasaray ile Adanaspor, Süper Lig'de bu akÅŸam 44. kez rakip olacak. Taraflar arasÄ±nda 1971-1972 sezonunda baÅŸlayan, geride kalan 43 lig maçÄ±ndan 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandÄ±, 12 müsabaka da berabere sonuçlandÄ±. Galatasaray'Ä±n 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanÄ±t verdi. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Adana'da yapÄ±lan maçÄ± Galatasaray 1-0 kazandÄ±. 

Galatasaray Adanaspor maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray Adanaspor maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada kimler oynayacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray, Adanaspor'u bu akÅŸam kendi sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...

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