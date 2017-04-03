Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

SÃ¼per Toto SÃ¼per Lig'de bu akÅŸam Galatasaray rakibi Adanaspor'u sahasÄ±nda aÄŸÄ±rlayacak
Galatasaray ile Adanaspor, Süper Lig'de bu akÅŸam 44. kez rakip olacak. Taraflar arasÄ±nda 1971-1972 sezonunda baÅŸlayan, geride kalan 43 lig maçÄ±ndan 22'sini Galatasaray, 9'unu Adanaspor kazandÄ±, 12 müsabaka da berabere sonuçlandÄ±. Galatasaray'Ä±n 74 golüne, Adanaspor 45 golle yanÄ±t verdi. Sezonun ilk yarÄ±sÄ±nda Adana'da yapÄ±lan maçÄ± Galatasaray 1-0 kazandÄ±.
Galatasaray Adanaspor maçÄ± canlÄ± yayÄ±n bilgileri
Galatasaray Adanaspor maçÄ± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak