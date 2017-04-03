Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray, Adanaspor'u bu akÅŸam kendi sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...