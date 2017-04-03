Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada kimler oynayacak

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray, Adanaspor'u bu akÅŸam kendi sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Adanaspor'u konuk edecek. YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'nun yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma saat 20:00'de baÅŸlayacak.
Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU
Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren
Adanaspor: Itandje, Ramos, Diego, Halil Ä°brahim, Didi, Koman, Tevfik, Cem, Vinicius, Magaye, Ahmet