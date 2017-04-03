Ana Sayfa | SPOR 03/04/2017 19:49

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± baÅŸladÄ± mÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada kimler oynayacak

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig'de Galatasaray, Adanaspor'u bu akÅŸam kendi sahasÄ±nda konuk edecek. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta baÅŸlayacak ve hangi kanaldan yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Adanaspor'u konuk edecek. YaÅŸar Kemal UÄŸurlu'nun yöneteceÄŸi karÅŸÄ±laÅŸma saat 20:00'de baÅŸlayacak.

Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU

Galatasaray: Muslera, Cavanda, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Josue, Yasin, Rodrigues, Podolski, Eren

Adanaspor: Itandje, Ramos, Diego, Halil Ä°brahim, Didi, Koman, Tevfik, Cem, Vinicius, Magaye, Ahmet

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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Galatasaray Adanaspor

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä± ne zaman ve saat kaÃ§ta oynanacak

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