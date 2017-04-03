Oyuna alÄ±ndÄ±ktan 10 dakika sonra Ã§Ä±karÄ±lan Åžen Hakaret olarak algÄ±ladÄ±m

FenerbahÃ§e - KarabÃ¼k maÃ§Ä±nda HollandalÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± Advocaat'Ä±n Volkan Åžen'i oyuna alÄ±p 10 dakika sonra geri Ã§Ä±kartmasÄ± Ã¼zerine futbolcudan aÃ§Ä±klama geldi

Fenerbahçe'de Karabük galibiyetine raÄŸmen gündeme damgasÄ±nÄ± vuran Volkan Åžen'in oyuna alÄ±nÄ±p sonra da tekrar kulübeye alÄ±nmasÄ± dün yapÄ±lan antrenmanda çözüldü. SarÄ± lacivertlilerin milli oyuncusu Volkan Åžen, HollandalÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ya; "Ben kötü oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸündüÄŸünüz için beni oyundan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. O anda yÄ±kÄ±ldÄ±m ve çok moralim bozuldu. Bunu bir futbolcu için hakaret gibi gördüm. Ama daha sonra sizin düÅŸüncelerinizi öÄŸrenince yapmak istediÄŸinizi anladÄ±m. Bu nedenle konunun kapanmasÄ±nÄ± istiyorum. Sizden özür dilerim" dedi…

"KARARIMIN ARKASINDAYIM"

Advocaat da maçta Volkan oyuna girdikten sonra bir pozisyondan sonra sektiÄŸini gördüÄŸünü belirterek, "Dizinde zaten eski bir sakatlÄ±ÄŸÄ±n var. O anda ben sadece maçÄ± kazanmayÄ± düÅŸünürüm. TakÄ±mÄ±n gole ihtiyacÄ± vardÄ±. Kaybedecek zamanÄ±m yoktu. Siz oyuncular doÄŸal olarak oynamak istiyorsunuz. Ben ise her ÅŸeyden önce takÄ±mÄ±n kazanmasÄ±nÄ± istiyorum. Bu nedenle kararÄ±mÄ±n doÄŸru olduÄŸunu düÅŸünüyorum" sözleri ile yanÄ±t verdi. Advocaat ile Volkan arasÄ±ndaki diyaloglarÄ±n ardÄ±ndan konu tatlÄ±ya baÄŸlanÄ±rken Volkan'Ä±n da antrenmanda iyi bir görüntü sergilediÄŸi belirtiliyor.