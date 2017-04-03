Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±ndan ilk gol geldi

Spor Toto SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk koltuÄŸuna oturabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸan Galatasaray, bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ta Galatasaray fiÅŸek gibi ilerliyor