Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±ndan ilk gol geldi

Galatasaray ligde ÅŸampiyonluk iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±rken bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Galatasaray ile Adanaspor'un mücadelesi sürüyor. Türk Telekom Arena'da yapÄ±lan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dakika 25'te Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi. KarÅŸÄ±laÅŸma, Galatasaray'Ä±n üstünlüÄŸüyle devam ediyor