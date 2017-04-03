Galatasaray adeta sahada ÅŸov yapÄ±yor Ã¼st Ã¼ste 4 gol

Spor Toto SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk koltuÄŸuna oturabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸan Galatasaray, bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ta Galatasaray fiÅŸek gibi ilerliyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Galatasaray ile Adanaspor'un mücadelesi sürüyor. Türk Telekom Arena'da yapÄ±lan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dakika 25'te Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda dakika 47'de Rodrigues isabetli bir atÄ±ÅŸ yaparak farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Digao, Yasin'in pasÄ±nda ceza sahasÄ±na giren Linnes'i düÅŸürdü. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 54'te penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun daÅŸÄ±na geçen Selçuk Ä°nan, farkÄ± 3'e çÄ±kartan golü kaydetti. Yasin öztekin'in sol kanattan ortasÄ±nda top Vinicius'un eline çarptÄ±. hakem bir kez daha penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 59'da Selçuk inan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topu sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu. Maç, tüm heyecanÄ±yla devam ediyor.