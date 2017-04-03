FenerbahÃ§e Kayserispor kupa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Galatasaray ligde ÅŸampiyonluk iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±rken bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile devam ediyor