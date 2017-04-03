FenerbahÃ§e Kayserispor kupa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e, rakibi Kayserispor'u evinde aÄŸÄ±rlayacak
Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± Çeyrek Finali'nde ilk maçta 3-0 yendiÄŸi Kayserispor ile KadÄ±köy'de karÅŸÄ±laÅŸacak. Fenerbahçe, 3-0'lÄ±k avantajÄ± koruyarak yarÄ± finale yüksemenin peÅŸinde. Sergen YalçÄ±nlÄ± Kayserispor ise mucize arayacak.
Fenerbahçe-Kayserispor kupa maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
5 Nisan ÇarÅŸamba günü saat 20:30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.