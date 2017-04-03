Ana Sayfa | SPOR 03/04/2017 21:30

FenerbahÃ§e Kayserispor kupa maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e Kayserispor

Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek final mÃ¼cadelesinde FenerbahÃ§e, rakibi Kayserispor'u evinde aÄŸÄ±rlayacak

Fenerbahçe Türkiye KupasÄ± Çeyrek Finali'nde ilk maçta 3-0 yendiÄŸi Kayserispor ile KadÄ±köy'de karÅŸÄ±laÅŸacak. Fenerbahçe, 3-0'lÄ±k avantajÄ± koruyarak yarÄ± finale yüksemenin peÅŸinde. Sergen YalçÄ±nlÄ± Kayserispor ise mucize arayacak.

Fenerbahçe-Kayserispor kupa maçÄ± ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

5 Nisan ÇarÅŸamba günü saat 20:30'da baÅŸlayacak karÅŸÄ±laÅŸma ATV'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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galatasaray adanaspor maÃ§Ä±

Galatasaray fiÅŸek gibi hÄ±zla 4 gol attÄ± iÅŸte maÃ§Ä±n Ã¶nemli dakikalarÄ±

TÃ¼rk Telekom Arena'da oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Galatasaray rakibi Adanaspor'u 4-0 yenerek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda hanesine 3 puan daha yazdÄ±rdÄ±

Rodrigues gol

Galatasaray adeta sahada ÅŸov yapÄ±yor Ã¼st Ã¼ste 4 gol

Spor Toto SÃ¼per Lig'de ÅŸampiyonluk koltuÄŸuna oturabilmek iÃ§in yarÄ±ÅŸan Galatasaray, bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ta Galatasaray fiÅŸek gibi ilerliyor

Galatasaray Adanaspor

Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±ndan ilk gol geldi

Galatasaray ligde ÅŸampiyonluk iÃ§in yarÄ±ÅŸÄ±rken bugÃ¼n kendi sahasÄ±nda Adanaspor'u konuk ediyor. MaÃ§ sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile devam ediyor