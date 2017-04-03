Galatasaray fiÅŸek gibi hÄ±zla 4 gol attÄ± iÅŸte maÃ§Ä±n Ã¶nemli dakikalarÄ±

TÃ¼rk Telekom Arena'da oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Galatasaray rakibi Adanaspor'u 4-0 yenerek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda hanesine 3 puan daha yazdÄ±rdÄ±

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Galatasaray ile Adanaspor'un mücadelesi sürüyor. Türk Telekom Arena'da yapÄ±lan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dakika 25'te Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda dakika 47'de Rodrigues isabetli bir atÄ±ÅŸ yaparak farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Digao, Yasin'in pasÄ±nda ceza sahasÄ±na giren Linnes'i düÅŸürdü. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 54'te penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun daÅŸÄ±na geçen Selçuk Ä°nan, farkÄ± 3'e çÄ±kartan golü kaydetti. Yasin öztekin'in sol kanattan ortasÄ±nda top Vinicius'un eline çarptÄ±. hakem bir kez daha penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 59'da Selçuk inan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topu sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu. Maç, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mÄ±n 4-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.

MAÇTAN CANLI DAKÄ°KALAR

90

KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi.

88

GalatasaraylÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

85

Adanaspor'da Tevfik sarÄ± kart gördü.

83

Adanaspor'da Vinicius'un yerine Reynaldo oyunda...

79

Vinicius'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Muslera kurtardÄ±.

78

Yasin Öztekin'in yerine De Jong oyuna dahil oldu.

76

Adanaspor'da Ahmet Dereli çÄ±ktÄ±. Cem Özdemir oyunda...

75

Maçta son 15 dakikalÄ±k bölüme girildi. Galatasaray'Ä±n 4-0'lÄ±k üstünlüÄŸü sürüyor.

73

Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.

71

Sneijder'in sol kanattan ortasÄ±nda Eren'in ceza sahasÄ± içinden ÅŸutu Adanaspor defansÄ±ndan döndü.

68

Semih Kaya'nÄ±n yerine Wesley Sneijder oyuna dahil oldu.

67

Galatasaray'da Sneijder oyuna girmek için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.

65

Podolski'nin uzun pasÄ±nÄ± ceza sahasÄ± içinde Tolga CiÄŸerci kontrol edemedi.

63

Ahmet Dereli'ye faul yapan Josue sarÄ± kart gördü.

62

Galatasaray'da Selçuk Ä°nan'Ä±n yerine Tolga CiÄŸerci oyunda...

59

Selçuk inan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topu sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu.

58

Yasin öztekin'in sol kanattan ortasÄ±nda top Vinicius'un eline çarptÄ±. hakem bir kez daha penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi.

56

PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun daÅŸÄ±na geçen Selçuk Ä°nan, farkÄ± 3'e çÄ±kartan golü kaydetti.

54

Digao, Yasin'in pasÄ±nda ceza sahasÄ±na giren Linnes'i düÅŸürdü. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi.

51

Vinicius'un saÄŸ kanattan ortasÄ±nda top auta çÄ±ktÄ±.

48

Adanaspor'un santrasÄ±yla mücadele bir kez daha baÅŸladÄ±.

47

Galatasaray, Rodrigues ile farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Eren'in pasÄ±yla Rodrigues, ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±ndan sert vurdu ve Galatasaray'Ä± 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

46

Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.

45

Ä°lk devre sona erdi.

42

Yasin Öztekin'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Eren kale sahasÄ± önünden kafayla ÅŸutunu çekti. Ä°tandje, son anda kornere çeldi.

39

Topla oynama oranlarÄ±: Galatasaray %72-%28 Adanaspor

37

Selçuk Ä°nan'a faul yapan Koman, sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

35

Adanaspor'un Galatasaray ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Magaye'nin ÅŸutu barajdan döndü.

33

Galatasaray ceza sahasÄ± önünde Vinicius'a faul yapan Linnes sarÄ± kart gördü.

32

Rodrigues'in saÄŸ çaprazdan ÅŸutunda defansa çarpan top Intandje'de kaldÄ±.

30

Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm Galatasaray'Ä±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle geçildi.

27

Selçuk Ä°nan'Ä±n uzun pasÄ±nÄ± ceza sahasÄ± önünde Eren kontrol edemedi. Ä°ntandje, ceza sahasÄ± içinde topun sahibi oldu.

26

Adanaspor'un santrasÄ±yla mücadele tekrar baÅŸladÄ±.

25

Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi.

23

Adanaspor'da Samican'Ä±n yerine Tevfik oyunda...

21

Podolski'nin ceza yayÄ± önünden sert ÅŸutunda top direÄŸin dibinden auta çÄ±ktÄ±.

20

GalatasaraylÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.

18

Rodrigues'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Didi karÅŸÄ±ladÄ±.

17

Selçuk Ä°nan'Ä±n ortasÄ±nda Ä°tandje, topu uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi. Adanaspor kalesine doÄŸru yönelen top kornere çÄ±ktÄ±.

16

Adanaspor'da Samican sakatlÄ±k geçirdi.

14

Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Josue ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Top doÄŸrudan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.

12

Vinicius, saÄŸ çaprazdan ceza sahasÄ±na girmek istedi. Galatasaray savunmasÄ±nda Linnes, topu kazandÄ±.

10

Adanaspor ataÄŸÄ±nda Halil Ä°brahim'in uzun pasÄ±nda Magaye'den önce araya giren Semih Kaya, topun sahibi oldu.

7

Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Josue ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Ahmet ÇalÄ±k, kale sahasÄ± önünde Ramos'a faul yaptÄ±.

7

Magaye'nin sol kanattan ortasÄ± Muslera'da kaldÄ±.

5

Cavanda, Koman'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.

2

Magaye'nin ara pasÄ±yla sol kanatta topla buluÅŸan Ahmet Dereli için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.

1

KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.

MAÇ ÖNCESÄ°

Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...

MAÇ ÖNCESÄ°

TakÄ±mlar seremoniye çÄ±ktÄ±.

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Galatasaray'Ä±n 11'i: Fernando Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Semih Kaya, Luis Cavanda, Yasin Öztekin, Selçuk Ä°nan, Garry Rodrigues, Josue, Eren Derdiyok, Lukas Podolski

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Galatasaray'Ä±n yedekleri: Cenk Gönen, Hakan Balta, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Wesley Sneijder, Tolga CiÄŸerci, Nigel de Jong, Sinan GümüÅŸ

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Adanaspor'un 11'i: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Digao, Didi, Halil Ä°brahim Pehlivan, Samican Keskin, Renan Foguinho, Vladimir Koman, Ahmet Dereli, Magaye Gueye, Vinicius

MAÇ ÖNCESÄ°

Adanaspor'un yedekleri: Mert Akyüz, Ousmane Viera, Emre Uruç, Renan Diniz, Tevfik AltÄ±ndaÄŸ, Cem Özdemir, Reynaldo

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Gelecek iki haftada Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray, Adanaspor müsabakasÄ±nÄ± kayÄ±psÄ±z geçebilmek için sahaya çÄ±kacak.

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Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerisinde kalmasÄ±na karÅŸÄ±n, UEFA Åžampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanÄ±ndan puansÄ±z döndüÄŸü haftada kayÄ±p yaÅŸamak istemiyor.

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KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde Galatasaray 46 puanla 4., Adanaspor ise 20 puanla 17. sÄ±rada yer alÄ±yor.

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TT Arena'daki mücadelenin hakemi YaÅŸar Kemal UÄŸurlu...

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda Adanaspor'la karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.