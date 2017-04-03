Galatasaray fiÅŸek gibi hÄ±zla 4 gol attÄ± iÅŸte maÃ§Ä±n Ã¶nemli dakikalarÄ±

TÃ¼rk Telekom Arena'da oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan Galatasaray rakibi Adanaspor'u 4-0 yenerek ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda hanesine 3 puan daha yazdÄ±rdÄ±
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta kapanÄ±ÅŸ maçÄ±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Galatasaray ile Adanaspor'un mücadelesi sürüyor. Türk Telekom Arena'da yapÄ±lan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda dakika 25'te Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ikinci yarÄ±sÄ±nda dakika 47'de Rodrigues isabetli bir atÄ±ÅŸ yaparak farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Digao, Yasin'in pasÄ±nda ceza sahasÄ±na giren Linnes'i düÅŸürdü. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 54'te penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun daÅŸÄ±na geçen Selçuk Ä°nan, farkÄ± 3'e çÄ±kartan golü kaydetti. Yasin öztekin'in sol kanattan ortasÄ±nda top Vinicius'un eline çarptÄ±. hakem bir kez daha penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi. Dakika 59'da Selçuk inan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topu sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu. Maç, sarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mÄ±n 4-0 üstünlüÄŸüyle sona erdi.
MAÇTAN CANLI DAKÄ°KALAR
90
KarÅŸÄ±laÅŸma sona erdi.
88
GalatasaraylÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.
85
Adanaspor'da Tevfik sarÄ± kart gördü.
83
Adanaspor'da Vinicius'un yerine Reynaldo oyunda...
79
Vinicius'un ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndan ÅŸutunu Muslera kurtardÄ±.
78
Yasin Öztekin'in yerine De Jong oyuna dahil oldu.
76
Adanaspor'da Ahmet Dereli çÄ±ktÄ±. Cem Özdemir oyunda...
75
Maçta son 15 dakikalÄ±k bölüme girildi. Galatasaray'Ä±n 4-0'lÄ±k üstünlüÄŸü sürüyor.
73
Adanaspor'da Ahmet Dereli'nin sakatlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyun durdu.
71
Sneijder'in sol kanattan ortasÄ±nda Eren'in ceza sahasÄ± içinden ÅŸutu Adanaspor defansÄ±ndan döndü.
68
Semih Kaya'nÄ±n yerine Wesley Sneijder oyuna dahil oldu.
67
Galatasaray'da Sneijder oyuna girmek için hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor.
65
Podolski'nin uzun pasÄ±nÄ± ceza sahasÄ± içinde Tolga CiÄŸerci kontrol edemedi.
63
Ahmet Dereli'ye faul yapan Josue sarÄ± kart gördü.
62
Galatasaray'da Selçuk Ä°nan'Ä±n yerine Tolga CiÄŸerci oyunda...
59
Selçuk inan penaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topu sol alt köÅŸeden aÄŸlarla buluÅŸturdu.
58
Yasin öztekin'in sol kanattan ortasÄ±nda top Vinicius'un eline çarptÄ±. hakem bir kez daha penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi.
56
PenaltÄ± atÄ±ÅŸÄ±nda topun daÅŸÄ±na geçen Selçuk Ä°nan, farkÄ± 3'e çÄ±kartan golü kaydetti.
54
Digao, Yasin'in pasÄ±nda ceza sahasÄ±na giren Linnes'i düÅŸürdü. Hakem penaltÄ± noktasÄ±nÄ± gösterdi.
51
Vinicius'un saÄŸ kanattan ortasÄ±nda top auta çÄ±ktÄ±.
48
Adanaspor'un santrasÄ±yla mücadele bir kez daha baÅŸladÄ±.
47
Galatasaray, Rodrigues ile farkÄ± 2'ye çÄ±karttÄ±. Eren'in pasÄ±yla Rodrigues, ceza sahasÄ± içi saÄŸ çaprazÄ±ndan sert vurdu ve Galatasaray'Ä± 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
46
Ä°kinci yarÄ± baÅŸladÄ±.
45
Ä°lk devre sona erdi.
42
Yasin Öztekin'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nda Eren kale sahasÄ± önünden kafayla ÅŸutunu çekti. Ä°tandje, son anda kornere çeldi.
39
Topla oynama oranlarÄ±: Galatasaray %72-%28 Adanaspor
37
Selçuk Ä°nan'a faul yapan Koman, sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.
35
Adanaspor'un Galatasaray ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± saÄŸ çaprazÄ±ndan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Magaye'nin ÅŸutu barajdan döndü.
33
Galatasaray ceza sahasÄ± önünde Vinicius'a faul yapan Linnes sarÄ± kart gördü.
32
Rodrigues'in saÄŸ çaprazdan ÅŸutunda defansa çarpan top Intandje'de kaldÄ±.
30
Maçta ilk yarÄ±m saatlik bölüm Galatasaray'Ä±n 1-0'lÄ±k üstünlüÄŸüyle geçildi.
27
Selçuk Ä°nan'Ä±n uzun pasÄ±nÄ± ceza sahasÄ± önünde Eren kontrol edemedi. Ä°ntandje, ceza sahasÄ± içinde topun sahibi oldu.
26
Adanaspor'un santrasÄ±yla mücadele tekrar baÅŸladÄ±.
25
Selçuk Ä°nan'Ä±n sol kanattan ortasÄ±nda Podolski arka direkte kafa vuruÅŸuyla topu aÄŸlara gönderdi.
23
Adanaspor'da Samican'Ä±n yerine Tevfik oyunda...
21
Podolski'nin ceza yayÄ± önünden sert ÅŸutunda top direÄŸin dibinden auta çÄ±ktÄ±.
20
GalatasaraylÄ± futbolcular orta sahada hazÄ±rlÄ±k paslarÄ± yapÄ±yor.
18
Rodrigues'in saÄŸ kanattan ortasÄ±nÄ± Didi karÅŸÄ±ladÄ±.
17
Selçuk Ä°nan'Ä±n ortasÄ±nda Ä°tandje, topu uzaklaÅŸtÄ±rmak istedi. Adanaspor kalesine doÄŸru yönelen top kornere çÄ±ktÄ±.
16
Adanaspor'da Samican sakatlÄ±k geçirdi.
14
Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± serbest vuruÅŸta Josue ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Top doÄŸrudan dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±.
12
Vinicius, saÄŸ çaprazdan ceza sahasÄ±na girmek istedi. Galatasaray savunmasÄ±nda Linnes, topu kazandÄ±.
10
Adanaspor ataÄŸÄ±nda Halil Ä°brahim'in uzun pasÄ±nda Magaye'den önce araya giren Semih Kaya, topun sahibi oldu.
7
Galatasaray'Ä±n saÄŸ kanattan kazandÄ±ÄŸÄ± köÅŸe vuruÅŸunda Josue ceza sahasÄ±na ortaladÄ±. Ahmet ÇalÄ±k, kale sahasÄ± önünde Ramos'a faul yaptÄ±.
7
Magaye'nin sol kanattan ortasÄ± Muslera'da kaldÄ±.
5
Cavanda, Koman'a yaptÄ±ÄŸÄ± faulün ardÄ±ndan sarÄ± kart gördü.
2
Magaye'nin ara pasÄ±yla sol kanatta topla buluÅŸan Ahmet Dereli için ofsayt bayraÄŸÄ± kalktÄ±.
1
KarÅŸÄ±laÅŸma baÅŸladÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Ä°stiklal MarÅŸÄ±mÄ±z...
MAÇ ÖNCESÄ°
TakÄ±mlar seremoniye çÄ±ktÄ±.
MAÇ ÖNCESÄ°
Galatasaray'Ä±n 11'i: Fernando Muslera, Ahmet ÇalÄ±k, Martin Linnes, Semih Kaya, Luis Cavanda, Yasin Öztekin, Selçuk Ä°nan, Garry Rodrigues, Josue, Eren Derdiyok, Lukas Podolski
MAÇ ÖNCESÄ°
Galatasaray'Ä±n yedekleri: Cenk Gönen, Hakan Balta, Sabri SarÄ±oÄŸlu, Wesley Sneijder, Tolga CiÄŸerci, Nigel de Jong, Sinan GümüÅŸ
MAÇ ÖNCESÄ°
Adanaspor'un 11'i: Charles Itandje, Mauricio Ramos, Digao, Didi, Halil Ä°brahim Pehlivan, Samican Keskin, Renan Foguinho, Vladimir Koman, Ahmet Dereli, Magaye Gueye, Vinicius
MAÇ ÖNCESÄ°
Adanaspor'un yedekleri: Mert Akyüz, Ousmane Viera, Emre Uruç, Renan Diniz, Tevfik AltÄ±ndaÄŸ, Cem Özdemir, Reynaldo
MAÇ ÖNCESÄ°
Gelecek iki haftada Medipol BaÅŸakÅŸehir ve Fenerbahçe ile karÅŸÄ±laÅŸacak Galatasaray, Adanaspor müsabakasÄ±nÄ± kayÄ±psÄ±z geçebilmek için sahaya çÄ±kacak.
MAÇ ÖNCESÄ°
Åžampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n gerisinde kalmasÄ±na karÅŸÄ±n, UEFA Åžampiyonlar Ligi elemelerinde yer alabilmek için lig ikinciliÄŸi yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdüren Galatasaray, Medipol BaÅŸakÅŸehir'in Akhisar Belediyespor deplasmanÄ±ndan puansÄ±z döndüÄŸü haftada kayÄ±p yaÅŸamak istemiyor.
MAÇ ÖNCESÄ°
KarÅŸÄ±laÅŸma öncesinde Galatasaray 46 puanla 4., Adanaspor ise 20 puanla 17. sÄ±rada yer alÄ±yor.
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TT Arena'daki mücadelenin hakemi YaÅŸar Kemal UÄŸurlu...
MAÇ ÖNCESÄ°
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasÄ±nda Adanaspor'la karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.