Galatasaray Adanaspor maÃ§Ä±ndaki saha komiseri dikkat Ã§ekti

Galatasaray-Adanaspor maÃ§Ä±nda gÃ¶rev alan TFF saha komiseri Sevgi YalÃ§Ä±n ilgi odaÄŸÄ± oldu

Türkiye'nin ilk kadÄ±n saha komiseri olan Sevgi YalçÄ±n, Galatasaray-Adanaspor maçÄ±nda görev aldÄ±. TFF saha komiseri Sevgi YalçÄ±n 62 yaÅŸÄ±nda ve emekli. OÄŸlu Volkan YalçÄ±n eski klasman hakemi. KÄ±zÄ± Bihter YalçÄ±n Türkalp hakem gözlemcisi. Geçen yÄ±l hiç görev almamÄ±ÅŸ ancak önceki yÄ±l Galatasaray-Trabzonspor maçÄ±nda saha komiserliÄŸi yapmÄ±ÅŸ.Kendi ifadesine göre uzun yÄ±llar TFF Ä°stanbul Hakemler DerneÄŸi'nde çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve emekli olmuÅŸ. Ä°lk kadÄ±n saha komiseri olan Sevgi YalçÄ±n 25 yÄ±ldÄ±r bu görevi yapÄ±yor. Süper Lig'de ÅŸu ana kadar 35 maça çÄ±kan Sevgi YalçÄ±n, bu yÄ±l ilk kez lig maçÄ±na çÄ±ktÄ±. YalçÄ±n daha çok amatör maçlarda görev alÄ±yor. (Kaynak: Hürriyet)