Fikret Orman mÃ¼jdeyi verdi o futbolcular kadroya dahil olacak

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, transfer listesindeki oyunculara dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Fikret Orman, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon programÄ±nda transfer gündemi ile ilgili açÄ±klamalarda bulundu. Orman, esprili bir dille Palmerias'ta forma giyen Dudu ile ilgilendiklerini söyleyerek, "Dudu, benim bildiÄŸim Tarkan'Ä±n ÅŸarkÄ±sÄ±, güzel bir ÅŸarkÄ±. Dudu da bizim ilgilendiÄŸimiz bir oyuncu, ÅŸartlarÄ±na bakÄ±yoruz, olacak diye bir durum yok ama görüÅŸeceÄŸiz, araÅŸtÄ±rÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"MARCELO, NECÄ°P, OÄžUZHAN..."

Orman, Tolgay Arslan'Ä±n durumu hakkÄ±nda açÄ±klama yaparak, "Marcelo, Necip ve OÄŸuzhan ile sözleÅŸme uzatma konusunda sona geldik. Tolgay'Ä± da çok beÄŸeniyorum, çok yetenekli ama biraz daha BeÅŸiktaÅŸ'a konsantre olmasÄ± lazÄ±m. Bizim futbol mühendisliÄŸimiz bu doÄŸrultuda devam ediyor. OÄŸuzhan, BeÅŸiktaÅŸ'ta 24 yaÅŸÄ±nda takÄ±m kaptanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yor, bizde çok mutlu, ben de çok severim. Bir yere gitmek istemiyor" ifadelerini kullandÄ±.

Orman, Talisca'nÄ±n sözleÅŸmesindeki özel maddeyi açÄ±klayarak, "Talisca bize çok iyi uyum saÄŸladÄ±. Talisca'nÄ±n ÅŸu anki performansÄ±, geçen sezon çok memnun olduÄŸumuz Sosa'dan daha iyi bir duruma geldi. Talisca'yÄ± çok seviyoruz, pÄ±rlanta gibi bir çocuk ama 23 milyon Euro'luk bir bonservis ödemeye imkanÄ±mÄ±z yok. Ä°nsanlar Euro'nun ne kadar olduÄŸunu unutuyor. Bu böyle baÄŸÄ±ÅŸ kampanyasÄ±yla falan olacak iÅŸ deÄŸil. Talisca'nÄ±n bonservisini almak istiyorum ama bu sene deÄŸil, bir sonraki sene. Benfica, Talisca'ya 25 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelirse satar, sözleÅŸmede böyle bir madde var. Talisca gitmek ister mi bilmiyorum" dedi.

"BEÅžÄ°KTAÅž'IN BÜTÇESÄ° ÅžU AN 750 MÄ°LYON TL"

Orman, BeÅŸiktaÅŸ'taki 5 yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± anlatarak, "Önümüzde hem futbolda hem de basketbolda çok zorlu bir maç trafiÄŸi var. Buradan da en iyi ÅŸekilde çÄ±kmaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu 5 senede inanÄ±lmaz derecede yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k, sadece stat deÄŸil, her konuda yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. Bu konuda da çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Vodafone Arena baÅŸka bir ÅŸey, bu stadÄ±n her noktasÄ± planlanarak yapÄ±ldÄ±. Lüks bir stat, çimi farklÄ±. Statta müze var, 5 milyondan fazla para harcadÄ±k. Sadece stat olarak bakmamak gerekiyor, esas olan bu statta oynayan futbol takÄ±mÄ±. Åžu anda BeÅŸiktaÅŸ bir yÄ±ldÄ±zlar topluluÄŸu. Herkes bir yÄ±ldÄ±z diyor da zaten bizim takÄ±m da yÄ±ldÄ±z seviyesinde. Oynamayan oyuncularÄ±mÄ±z bile yÄ±ldÄ±z seviyesinde. Mesela Gökhan Ä°nler... Gökhan Ä°nler, 24 milyon Euro'ya Udinese'den Napoli'ya transfer oldu. Keza Aras. Forvette 3-4 tane adamÄ±mÄ±z var. Aboubakar'Ä±n da durumu ortada. Cenk'i zaten konuÅŸmaya gerek yok. Hem milli takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n hem de BeÅŸiktaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n göz bebeÄŸi. Bu takÄ±m kendi kendine kurulmadÄ±. 150-200 milyon Euro'luk bir yatÄ±rÄ±m yaptÄ±k. GeldiÄŸimiz zaman 230 milyon TL olan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bütçesi ÅŸu anda 750 milyon TL'ye kadar çÄ±ktÄ±" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"ÅžENOL GÜNEÅž Ä°LE DEVAM ETMEK Ä°STÄ°YORUZ"

Teknik Direktör Åženol GüneÅŸ'in sözleÅŸmesi hakkÄ±nda da konuÅŸan Orman, "Åženol hoca bütün takÄ±mlarÄ±nda 1 senelik anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸ, sadece bizde 1+1 sözleÅŸmesi var. Hoca, her zaman kÄ±sa sözleÅŸmeler yapmÄ±ÅŸ. Benim hoca hakkÄ±ndaki düÅŸüncelerim nettir. AramÄ±zda hiçbir zaman ayrÄ±lÄ±k senaryosu olmadÄ±. Bizim çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hocalar da bellidir. HocamÄ±zla devam etmek istiyoruz, hocamÄ±zÄ±n da ayrÄ±lma gibi bir niyeti yok. Sezon sonunda da oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z ama bu demek deÄŸildir ki aklÄ±mÄ±zda bir B planÄ± var. HocamÄ±zÄ±n da bizim de bir güven problemimiz yok" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"CANER'Ä°N BONSERVÄ°SÄ°NÄ° ALMAK Ä°STÄ°YORUZ"

Orman, 24 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuzhan Özyakup'un sözleÅŸmesini yenileyeceklerini ifade ederek, "Caner Erkin'in bonservisini almak istiyoruz, sadece saha içi deÄŸil saha dÄ±ÅŸÄ±nda da pozitif bir oyuncu. Caner de bir an önce sahalara dönmek istiyor ve o da BeÅŸiktaÅŸ'ta kalmak istiyor. Sezon sonunda da Inter ile oturup konuÅŸacaÄŸÄ±z. Cenk Tosun için bir teklif yok. OÄŸuzhan ile sözleÅŸme yenileyeceÄŸiz, süresi de 4-5 sene olacak. Gazetelerde okuyorum, 'OÄŸuzhan oraya gitti, buraya gitti.' KÄ±zÄ±m Londra'da okuyor, onu ziyarete gidiyor bir bakÄ±yor Londra'ya transfer yapmaya gitti diye söyleniyor. Yok yÄ±ldÄ±z getirecekmiÅŸ falan. Bizim takÄ±mÄ±mÄ±zda zaten yÄ±ldÄ±z var. Gökhan Töre de dönecek. Finansal fair-play anlaÅŸmamÄ±z bu sezon sonunda deÄŸil, önümüzdeki sezon bitiyor, bunu unutmamak lazÄ±m. Bu anlaÅŸma bitmese bile, transferde dengeli davranmak zorundayÄ±z" diye konuÅŸtu.

"LYON'A 25 BÄ°N KÄ°ÅžÄ° GÄ°DÄ°YOR"

Lyon'a 25 bin BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ±nÄ±n gideceÄŸini vurgulayan Orman, "Demba Ba artÄ±k bir oynasÄ±n, bize heyecan veriyor. Bizim transferle ilgili iÅŸimiz sadece sezon sonu deÄŸil, ÅŸimdiden de yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir iÅŸ. Gece gündüz çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Daldaki kuÅŸa deÄŸil de eldeki kuÅŸa bakalÄ±m. Biz ÅŸu anÄ± konuÅŸalÄ±m, seneye konuÅŸalÄ±m. 25 bin kiÅŸi Lyon'daki maça gidiyor. Türkiye'deki maçlara 10 bin kiÅŸi gitmiyor. Ä°stanbul'daki her maçÄ±mÄ±zda 40 bin kiÅŸi var. Bu saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bu taraftardan görüyorsa biz de iÅŸimizi en iyi ÅŸekilde yapmak zorundayÄ±z" dedi.

"MARIO GOMEZ Ä°LE GÖRÜÅžMEDÄ°K"

BaÅŸkan Orman, Mario Gomez ile görüÅŸmediklerini söyleyerek, "Mario Gomez iyi bir çocuktur. AyrÄ±lmasÄ±na da zaman zaman üzüldüm. BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n olduÄŸu yer belli Mario Gomez'in ÅŸu anda oynadÄ±ÄŸÄ± takÄ±mÄ±n da yeri belli. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± Mario Gomez'i sevdi ama ÅŸu anda hiçbir görüÅŸme yapmadÄ±k. BeÅŸiktaÅŸ ÅŸampiyonluÄŸa oynuyor. Gomez'in takÄ±mÄ± kümede kalmaya oynuyor. Gomez ile görüÅŸmemiz yok ama olmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmiyor. Gomez, Demba Ba, Aboubakar diyorsunuz bunlardan daha önemlisi Cenk var. Burak'Ä±n ismi geçiyor ama takÄ±mda 1 forvet oynuyor" ifadelerine yer verdi.