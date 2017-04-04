Akhisar Belediyespor Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Akhisar Belediyespor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir TÃ¼rkiye KupasÄ± iÃ§in bu akÅŸam kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Türkiye KupasÄ±nda Akhisar Belediyespor ile Medipol BaÅŸakÅŸehir bu akÅŸam karÅŸÄ±laÅŸacak. Manisa 19 MayÄ±s StadÄ±nda oynanacak ve saat 20.00'de baÅŸlayacak mücadele, A Spor'dan canlÄ± izlenecek. Ziraat Türkiye KupasÄ± Çeyrek Final rövanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Akhisar Belediyespor'un, Medipol BaÅŸakÅŸehir'i aÄŸÄ±rlayacaÄŸÄ± maçÄ± Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Mustafa Emre Eyisoy ve Osman Gökhan Bilir yapacak. MaçÄ±n dördüncü hakemi ise Sarper BarÄ±ÅŸ Saka olacak.