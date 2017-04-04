Ana Sayfa | SPOR 04/04/2017 20:16

TFF o takÄ±mlarÄ± affetmedi 6 kulÃ¼bÃ¼ PFDK'ya sevk etti

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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, FenerbahÃ§e, Trabzonspor, Antalyaspor, Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'u saha olaylarÄ± ve kÃ¼fÃ¼r tezahÃ¼rat nedeni,yle nedeniyle PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk MüÅŸavirliÄŸi, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapÄ±lan açÄ±klamada, Hukuk MüÅŸavirliÄŸinin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u saha olaylarÄ±, Antalyaspor, Kayserispor ve Bursaspor'u saha olaylarÄ± ile çirkin ve kötü tezahürat, Atiker Konyaspor'u ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderdiÄŸi bildirildi. MüÅŸavirliÄŸin, Antalyaspor müsabakasÄ±nda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gören Kayserisporlu futbolcu Erkan KaÅŸ'Ä± kural dÄ±ÅŸÄ± hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk ettiÄŸi kaydedildi. TFF Hukuk MüÅŸavirliÄŸinin, TFF 1. Lig kulüplerinden BandÄ±rmaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, ElazÄ±ÄŸspor ve Samsunspor'u da disiplin kuruluna sevk ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

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