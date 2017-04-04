Sneijder yÃ¶netimi ikiye bÃ¶ldÃ¼

Galatasaray'da Sneijder depremi. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zla devam etmek isteyen ve yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n takÄ±m aÃ§Ä±sÄ±ndan daha iyi olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen yÃ¶netimin kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Sneijderin gidip gitmeyeceÄŸi henÃ¼z bilinmiyor

Galatasaray'da Wesley Sneijder'in geleceÄŸi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±n sezon sonunda takÄ±mdan ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmayacaÄŸÄ± henüz netlik kazanmadÄ±. Adanaspor maçÄ±nda teknik direktör Igor Tudor'un ilk 11'de tercih etmediÄŸi Sneijder için yönetim de ikiye bölünmüÅŸ durumda. BazÄ± yöneticiler, Sneijder ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ± fikrini savunurken, HollandalÄ± yÄ±ldÄ±zla yola devam edilmesi gerektiÄŸini düÅŸünen isimler de var.

AYRILMASINI DÜÅžÜNENLER VAR

Bu sezon iniÅŸli-çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir form grafiÄŸi çizen Sneijder için taraftar da benzer düÅŸünceler içinde. SarÄ± kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± taraftarlar arasÄ±nda da Sneijder'in sezon sonu takÄ±mdan ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n gerektiÄŸini düÅŸünenlerin sayÄ±sÄ± az deÄŸil. Teknik direktör Tudor ise Adanaspor mücadelesinde Sneijder'i kadroda tercih etmedi. HÄ±rvat teknik adamÄ±n sezonun bitmesine yakÄ±n yönetime vereceÄŸi rapor, HollandalÄ± oyuncunun takÄ±mdaki geleceÄŸini de etkileyecek. Igor Tudor, takÄ±mÄ± gençleÅŸtirme adÄ±na birçok tecrübeli isim ile yollarÄ±n ayrÄ±lmasÄ±na sÄ±cak bakÄ±yor. Ancak bu isimler arasÄ±nda Sneijder'in olup olmadÄ±ÄŸÄ± henüz net deÄŸil. HÄ±rvat çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n raporunu sunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Galatasaray yönetiminin Sneijder'in menajeri Guido Albers ile toplantÄ± yapmasÄ± bekleniyor. Wesley Sneijder bu sezon 24 maçta forma giyerek 2 gol atÄ±p 12 asist yaptÄ±.