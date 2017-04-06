Ana Sayfa | SPOR 06/04/2017 14:15

Suriyeli 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk TÃ¼rk Milli takÄ±mÄ±na seÃ§ildi

Adem Allavi

SavaÅŸÄ±n maÄŸdur Ã§ocuklarÄ±ndan biri Adem Allavi. Ailesiyle TÃ¼rkiye'ye yerleÅŸen 14 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ±yla TÃ¼rk Milli TakÄ±mÄ±'na seÃ§ildi

Suriye'deki savaÅŸ ve zulüm yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 2004 doÄŸumlu Adem Allavi, futbol yeteneÄŸi ile ön plana çÄ±kÄ±yordu. 2015 yÄ±lÄ±nda Türk vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geçen ve Adem Metin Türk ismini alan genç futbolcu kÄ±sa süre içerisinde yetenekleri ile herkesi kendisine hayran bÄ±raktÄ±. AvcÄ±lar'da Soma Aslangücü Spor'da futbol oynayan Adem baÅŸarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aldÄ± ve Teknik Direktör Güngör Åžahinkaya tarafÄ±ndan 14 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±mÄ±'na seçildi. Birçok takÄ±m tarafÄ±ndan transfer edilmek istenen Adem'in hedefi A Milli TakÄ±m'a kadar yükselmek ve örnek aldÄ±ÄŸÄ± Arda Turan gibi Barcelona'da futbol oynamak...

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