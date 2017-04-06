Ana Sayfa | SPOR 06/04/2017 17:47

Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m Galatasaray'Ä±n haberini alÄ±nca harekete geÃ§ti

aziz yÄ±ldÄ±rÄ±m

Galatasaray'Ä±n Florya'daki tesislerini, Kemerburgaz'daki tesise taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± Ã¼zerine FenerbahÃ§e BaÅŸkanÄ± Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m, DÃ¼zce'deki Topuk YaylasÄ± Tesisleri iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±

SarÄ± lacivertliler Düzce'deki Topuk YaylasÄ± Tesisleri'nin tapusunu almak için hareket geçti. Araziyi 49 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralayan sarÄ± lacivertliler bu arazinin üzerine tesisleri inÅŸaa etmiÅŸti.Tesislerin yoÄŸun ilgi görmesinin ardÄ±ndan yönetim tesislerin tapusunu almak istiyor. Araziyle ilgili yakÄ±n zamanda ihaleye çÄ±kÄ±lacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. SarÄ± lacivertli yönetim ÅŸu an için kiracÄ± olduÄŸu tesisin tapusun alarak yatÄ±rÄ±mlarÄ±na devam etmek istiyor. Galatasaray da Florya'daki tesislerini, Kemerburgaz'da yapÄ±lacak olan muhteÅŸem tesise taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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