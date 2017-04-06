Kritik maÃ§ Ã¶ncesi Galatasaray'Ä± sevindiren geliÅŸme

SÃ¼per Lig'de bu hafta Medipol BaÅŸakÅŸehir'e konuk olacak olan Galatasaray takÄ±mÄ±nda Bruma sevinci yaÅŸanÄ±yor

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Igor Tudor yönetiminde basÄ±na kapalÄ± olarak gerçekleÅŸtirilen antrenmanda, Bruma'nÄ±n takÄ±mla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Portekiz 21 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±m kampÄ±nda sakatlanan ve saÄŸ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilen Bruma'nÄ±n sahalara dönmesinin 3 haftayÄ± bulabileceÄŸi daha önce duyurulurken, oyuncunun beklenenden çok önce takÄ±ma dahil olmasÄ± teknik heyetin de yüzünü güldürdü.