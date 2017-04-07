Manchester United'tan genÃ§ yÄ±ldÄ±za bomba teklif

BaÅŸakÅŸehir'in genÃ§ yÄ±ldÄ±zÄ± Cengiz Ãœnder'e Ä°ngiliz devi Manchester United'tan teklif geldi

Sezonun en flaÅŸ ismi olan BaÅŸakÅŸehir'in genç yÄ±ldÄ±zÄ± Cengiz Ünder'i radarÄ±na alan Galatasaray'Ä±n Avrupa'da beÄŸeni toplayan yÄ±ldÄ±zÄ± almasÄ± biraz zor gözüküyor. Ä°ngiltere'de yayÄ±n yapan Daily Mirror gazetesi, Manchester United'Ä±n baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu için 6 milyon Sterlin'i gözden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. ManU'nun yanÄ± sÄ±ra Bayer Leverkusen ve Inter'in de baÅŸarÄ±lÄ± futbolcuyla ilgilendiÄŸini yazan Ä°ngilizler, Cengiz'in transfer döneminin gözdesi olacaÄŸÄ±nÄ± iddia etti. (Sözcü)