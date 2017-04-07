TFF FenerbahÃ§e'yi affetmedi

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, FenerbahÃ§eli taraftarlarÄ±n Kayserispor maÃ§Ä±ndaki 'Ã§irkin ve kÃ¶tÃ¼ tezahÃ¼ratÄ±' nedeniyle sarÄ±-lacivertli takÄ±mÄ± PFDK'ya sevk etti

Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile oynadÄ±ÄŸÄ± Ziraat Türkiye KupasÄ± Çeyrek Final rövanÅŸ maçÄ±nda sarÄ±-lacivertli taraftarlarÄ±n neden olduÄŸu olaylardan dolayÄ± Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden PFDK sevkleri ile yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klama ÅŸöyle: "Fenerbahçe Kulübü'nün 05.04.2017 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Kayserispor Ziraat Türkiye KupasÄ± müsabakasÄ±ndaki 'Çirkin ve kötü tezahüratÄ±' nedeniyle Futbol Disiplin TalimatÄ±'nÄ±n 53. maddesi uyarÄ±nca PFDK'ya sevkine karar verilmiÅŸtir."