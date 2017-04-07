Ana Sayfa | SPOR 07/04/2017 19:14

Efsane kaptandan Suriyeli Ã§ocuklar iÃ§in mesaj ArtÄ±k sessiz kalamazsÄ±nÄ±z

Francesco Totti,

Ä°talya Serie A ekibinde top koÅŸturan Francesco Totti, Suriye'nin Ä°dlib kentinde yaÅŸanan kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yazdÄ±ÄŸÄ± kaÄŸÄ±tlarla mesaj verdi

Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen kaptan Francesco Totti, futbolculuÄŸunun yanÄ± sÄ±ra insani yönüyle de ön plana çÄ±kÄ±yor. Suriye'de savaÅŸtan etkilenen çocuklar için kameranÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçen yÄ±ldÄ±z oyuncu Ä°talyanca yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Suriye'deki savaÅŸ için yalnÄ±zca ÅŸunu söylemek istiyorum. ArtÄ±k sessiz kalamazsÄ±nÄ±z. Bütün çocuklar bizim çocuÄŸumuzdur" ifadelerini kullandÄ±. Totti videoda ayrÄ±ca üzerinde Ä°ngilizce, "Her çocuk benim çocuÄŸumdur", "Suriye" ve "SavaÅŸ suçlarÄ±nÄ± durdurun" yazÄ±lÄ± kaÄŸÄ±t gösterdi.

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