FenerbahÃ§e Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

FenerbahÃ§e, ligin son iki haftasÄ±nda Akhisar Belediyespor ile kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanalda yayÄ±nlanacak? Ä°ÅŸte detaylar...

Süper Lig'de 27. hafta maçÄ±nda Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Ä°ki takÄ±m arasÄ±ndaki mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Ekrem Kan ve Serkan Olguncan ise Meler'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± yapacak. Ülker Stadyumu'nda 9 Nisan Pazar günü oynanacak karÅŸÄ±laÅŸma beIN SPORTS 1'den canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.

Fenerbahçe - Akhisar Belediyespor muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Lens, Aatif, Alper, Van Persie

Akhisar: Lukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi