FenerbahÃ§eli futbolcu Lens maÃ§a taraftarlarÄ±n akÄ±n etmesine ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

FenerbahÃ§e'de oynayan Lens, normal ÅŸartlarda 45-50 kiÅŸiye basket maÃ§larÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Barcelona maÃ§Ä±na taraftarlarÄ±n gelmesine Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Basketbolda Fenerbahçe'nin evinde Barcelona'yÄ± yendiÄŸi maçÄ±n konuklarÄ±ndan biri de Jeremain Lens'ti. BaÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, sürpriz bir ÅŸekilde maça gelirken devre arasÄ±nda yöneticilerle ilginç diyaloglar yaÅŸadÄ±. Fenerbahçe futbol takÄ±mÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz sezonlarda ortalama 45-50 bin kiÅŸiye oynadÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±ran Lens, "Ben bunu derbi ve Avrupa maçlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda hiç göremedim. Hep boÅŸ tribünler önünde oynuyoruz. Neden böyle?" diye sormaktan kendini alamadÄ±..