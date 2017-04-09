Ana Sayfa | SPOR 09/04/2017 14:11

FenerbahÃ§e gelecek sezonun planÄ±nÄ± yaptÄ±

fenerbahÃ§e transfer listesi

FenerbahÃ§e gelecek sezonun hazÄ±rlÄ±klarÄ± iÃ§in son gaz Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±.TaraftarlarÄ± yeniden tribünlere çekmek isteyen Fenerbahçe yönetimi, camiayÄ± havaya sokacak bir yÄ±ldÄ±z transferinin ÅŸart olduÄŸu görüÅŸünde. 1 numaralÄ± hedef Andriy Yarmolenko. UkraynalÄ± kanat oyuncusunu almak çok zor ama imkansÄ±z deÄŸil.Ä°ngiltere'den ve Ä°talyan'dan baÅŸka talipleri de olan Yarmolenko konusunda yönetim imkanlarÄ± sonuna kadar zorlayacak. Bu transferde sponsor kozu da kullanÄ±lacak. Son 1 senedir Ukrayna pazarÄ±nÄ± yakÄ±ndan takip eden SarÄ±-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk'in yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± çok istiyor.AralÄ±k ayÄ±nda sözleÅŸmesi bitecek 29 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu için kulübüne 5 milyon Euro'luk teklif yapÄ±lacak.  Bu sezon Fenerbahçe'nin en kilit ismi olan Jeremain Lens konusunda transfer çalÄ±ÅŸmalarÄ± iyice hÄ±zlandÄ±. SarÄ±-Lacivertli yönetim, Sunderland'e bonservis konusunda pres yapÄ±yor. (Kaynak: Fanatik) 

 

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