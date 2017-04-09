BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n yÄ±ldÄ±z oyuncusu Quaresma'nÄ±n akÄ±beti belli oldu

BeÅŸiktaÅŸ, Trabzonspor maÃ§Ä±nda sakatlanan futbolcusu Quaresma hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamada bulundu

BeÅŸiktaÅŸ, sakatlanan Portekizli baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±ldÄ±z oyuncusu Ricardo Quaresma hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±. Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'tan yapÄ±lan açÄ±klama; "Futbol TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Trabzonspor ile oynadÄ±ÄŸÄ± maçta sakatlanÄ±p oyundan çÄ±kan oyuncumuz Ricardo Quaresma'nÄ±n yapÄ±lan ortopedik muayene ve çekilen MR'Ä± sonucu saÄŸ baldÄ±r adale zarÄ±nda mikro kanama ve hafif ödem tespit edildi. Futbolcumuz Ricardo Quaresma'nÄ±n tedavisine saÄŸlÄ±k ekibimiz tarafÄ±ndan baÅŸlandÄ±."