Ana Sayfa | SPOR 09/04/2017 18:23

FenerbahÃ§e Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta baÅŸlayacak

FenerbahÃ§e Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± b

FenerbahÃ§e, bugÃ¼n Akhisar Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda Akhisar ile Fenerbahçe  Ülker StadÄ±'nda saat 19:00'da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Halil Umut Meler yöneteceÄŸi mücadele, BeIN Sports'dan canlÄ± izlenebilecek.

Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU

Fenerbahçe:

Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie

Akhisar Belediyespor:

Lukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  

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