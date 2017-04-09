FenerbahÃ§e Akhisar Belediyespor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta baÅŸlayacak

FenerbahÃ§e, bugÃ¼n Akhisar Belediyespor ile karÅŸÄ±laÅŸacak. Peki maÃ§ saat kaÃ§ta oynanacak ve hangi kanaldan izlenebilecek? Ä°ÅŸte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasÄ±nda Akhisar ile Fenerbahçe Ülker StadÄ±'nda saat 19:00'da kozlarÄ±nÄ± paylaÅŸacak. Halil Umut Meler yöneteceÄŸi mücadele, BeIN Sports'dan canlÄ± izlenebilecek.
Ä°LK 11'LER BELLÄ° OLDU
Fenerbahçe:
Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie
Akhisar Belediyespor:
Lukac, Ömer Bayram, Mustafa, Caner, Lopes, Soner, Custodio, Larsson, Özer, Olcan, Cikalleshi