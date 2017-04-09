Mesut Ã–zil'den ÅŸok aÃ§Ä±klama TÃ¼rk olduÄŸum iÃ§in takÄ±ma alÄ±nmadÄ±m

Futbol kariyerine Almanya'da devam eden TÃ¼rk asÄ±llÄ± Mesut Ã–zil, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± anlattÄ±

Mesut Özil, Ä°ngiltere'nin Daily Mail gazetesine verdiÄŸi röportajda, Almanya'da uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±k hakkÄ±nda konuÅŸtu. ÇocukluÄŸunda Almanya'da büyük bir kulübün seçmelerine gittiÄŸini belirten 28 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa dair ÅŸunlarÄ± ifade etti: "GirdiÄŸim altyapÄ± seçmelerinde açÄ±k ara sahanÄ±n en iyisiydim. Yüzde yüz seçileceÄŸimi düÅŸünüyordum ama öyle olmadÄ±. Kulüpten 'Senin yerine baÅŸka birini tercih ettik. Bir hafta daha beklemelisin.' cevabÄ±nÄ± aldÄ±m. BaÅŸka bir kulübe gittim ve yine aynÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±m. Bu 3-4 kez baÅŸÄ±ma gelince yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± fark ettim. Babama 'Neden?' diye sorduÄŸumda, bana 'Mesut, seçilmemen yeteneÄŸinle alakalÄ± deÄŸil. Bu, Türk kökenin ve adÄ±nÄ±n Mesut olmasÄ±yla ilgili.' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. Åžimdi nasÄ±ldÄ±r bilmiyorum ama o dönem Almanya'da daha katÄ± bir tutum vardÄ±. BaÅŸÄ±ma gelenleri büyüdükçe daha iyi anlÄ±yorum."