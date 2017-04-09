Ana Sayfa | SPOR 09/04/2017 21:20

FenerbahÃ§e Akhisar'Ä± 3 1 maÄŸlup etti

fenerbahce akhisar maÃ§Ä±

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸan Akhisar Belediyespor rakibine 3-1 yenildi

Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor ligde bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandÄ±.

SKORU LENS TAYÄ°N ETTÄ°

Fenerbahçe, 44. dakikada Miguel Lopes'in kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle ilk devreyi 1-0 önde kapattÄ±. Akhisar, 50. dakikada Ricardo Vaz Te'nin penaltÄ± golüyle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Fenerbahçe, Josef de Souza'nÄ±n golüyle tekrar öne geçmeyi baÅŸardÄ±. Jeremain Lens, 90 + 3. dakikada skoru belirledi.

 

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