FenerbahÃ§e Akhisar'Ä± 3 1 maÄŸlup etti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e ile karÅŸÄ±laÅŸan Akhisar Belediyespor rakibine 3-1 yenildi
Fenerbahçe ile Akhisar Belediyespor ligde bu akÅŸam karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandÄ±.
SKORU LENS TAYÄ°N ETTÄ°
Fenerbahçe, 44. dakikada Miguel Lopes'in kendi kalesine attÄ±ÄŸÄ± golle ilk devreyi 1-0 önde kapattÄ±. Akhisar, 50. dakikada Ricardo Vaz Te'nin penaltÄ± golüyle eÅŸitliÄŸi saÄŸladÄ±. Fenerbahçe, Josef de Souza'nÄ±n golüyle tekrar öne geçmeyi baÅŸardÄ±. Jeremain Lens, 90 + 3. dakikada skoru belirledi.