Galatasaray'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu ÅŸutladÄ±

TÃ¼rk futbolunun kadÄ±n saha komiserleri Sevgi YalÃ§Ä±n ve Enise BostancÄ± 90 dakikada kazandÄ±klarÄ± Ã¼cret sadece 25 lira. Komiserlerden ilk kez yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± dinledik