Galatasaray'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu ÅŸutladÄ±

Bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±nda oynanacak Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ä°gor Tudor'un kadroyu aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Sabri SarÄ±oÄŸlu kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nÄ±n kadrosuna almadÄ±. Tecrübeli futbolcunun geceyi tesislerde deÄŸil evinde geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren mücadele bu akÅŸam 20.00'de baÅŸlayacak. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±ndaki mücadeleyi Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.