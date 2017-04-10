Ana Sayfa | SPOR 10/04/2017 12:46

Galatasaray'Ä±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu ÅŸutladÄ±

sabri sarÄ±oÄŸlu

Bu akÅŸam BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±nda oynanacak Medipol BaÅŸakÅŸehir-Galatasaray maÃ§Ä± Ã¶ncesi Ä°gor Tudor'un kadroyu aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Sabri SarÄ±oÄŸlu kadro dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sabri SarÄ±oÄŸlu'nu Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nÄ±n kadrosuna almadÄ±. Tecrübeli futbolcunun geceyi tesislerde deÄŸil evinde geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Zirve yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± yakÄ±ndan ilgilendiren mücadele bu akÅŸam 20.00'de baÅŸlayacak. BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±ndaki mücadeleyi Cüneyt ÇakÄ±r yönetecek.

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